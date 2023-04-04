Новая торговая неделя по традиции началась с роста российского рынка акций. Индекс МосБиржи вырос на 1% за счет сильной динамики акций нефтяных компаний, а также ралли в ВТБ на фоне анонса публикации финансовой отчетности. Кроме того, фактором поддержки акций экспортеров выступило снижение курса рубля.

Ближайший ориентир по индексу — по-прежнему на уровне 2500 п. Тренд остается восходящим. Лучше рынка могут вновь выглядеть акции нефтяников.

Очень слабый рубль

Несмотря на 6%-ный рост Brent российский рубль выглядел крайне слабо. Пара USD/RUB выросла на 1,5% до 78,7. При этом новости по ОПЕК+ явно исключительно позитивны для бюджета РФ и баланса спроса/предложения валюты. Ближайший ориентир наверху — это круглая отметка 80.

Более высокие цены не сразу сказываются на предложении валюты на рынке, так что при прочих равных укрепление рубля может произойти чуть позже.

Взлет ВТБ на 9%

Акции ускорили рост после сообщения о планах публикации отчета 5 апреля. Решение может сигнализировать о том, что финансовое положение банка нормализовалось, группа вернулась на траекторию прибыли. Ранее глава ВТБ Андрей Костин как раз заявлял, что ждет рекордной прибыли в I квартале 2023 г. При выходе позитивного отчета акции могут еще вырасти.

Отчет и новые фьючерсы на Мосбирже

Сегодня Московская биржа опубликует результаты по торговым оборотам за март. Кроме того, во вторник начинаются торги новыми двумя фьючерсными контрактами на валютные пары: Индийская рупия/рубль и Дирхам ОАЭ/рубль.

Группа "Мать и дитя" — ждем дивиденды?

Опубликован отчет по МСФО за II полугодие 2022 г. Выручка и чистая прибыль почти не изменились на фоне переориентации с лечения COVID-19 в 2021 г. В то же время свободный денежный поток вырос в 2,7 раза (до 4,1 млрд руб.) из-за фактической остановки капзатрат. В результате чистый долг стал отрицательным. Все это создает пространство для дивидендов.

Компания уже производила выплаты за I полугодие, что соответствовало 58% чистой прибыли. Если взять этот же коэффициент для выплат по итогам 2022 г., то дивиденды могут составить около 28 руб., что соответствует доходности 5%.

Отчет ЛУКОЙЛа по РСБУ

Акции выросли на 2,8% вслед за всем сектором на фоне позитивной динамики нефтяных цен. При этом компания также опубликовала и неплохой отчет по РСБУ за 2022 г. Чистая прибыль составила 790,1 млрд руб., что на 24% больше, чем в 2021 г. Выручка выросла на 20% до 2,87 трлн руб.

Скачок нефти

Фьючерсы Brent на фоне решения стран ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи прибавили более 6% и поднялись выше $85. Участвующие в сокращении добычи страны в большинстве добывали вблизи уровня максимальных квот, так что реальное сокращение производства с мая будет близким к 1,16 млн б/с. Этот фактор продолжит оказывать поддержку нефтяным ценам в среднесрочной перспективе.

Решение ОПЕК+ направлено против спекулянтов

В Bloomberg вышла статья с мнением о том, что меры ОПЕК+ были в том числе умышленно направлены против массы спекулянтов, играющих на понижение. Обычно перед заседанием картеля часто появляются утечки и слухи в СМИ о планируемых решениях, но в этот раз ничего не было. Новость о сокращении добычи оказалась неожиданностью для всех, что привело к вынужденному закрытию шортов. В понедельник произошла быстрая перестановка уровней, и все короткие позиции оказались в убытке. Фиксация спровоцировала еще больший спрос, разгоняя цену Brent.

Показательно время объявления решения о сокращении добычи — воскресенье, когда нет торгов и возможности быстро закрыть позиции. Согласно данным CFTC, когда ранее нефтяные цены упали из-за банковского кризиса в марте, спекулянты увеличили медвежьи ставки на нефть до максимума за четыре года и сократили бычьи позиции до самого низкого уровня более чем за десятилетие.

Один сектор всех вытянул

Индекс S&P 500 вырос в понедельник на 0,4%. Но подъем был четко сконцентрирован исключительно в энергетическом секторе за счет нефтяного ралли. Отраслевой индекс вырос сразу на 4,6% за счет таких фишек как Chevron, ExxonMobil и Shell. В остальном американский рынок показывает нейтральную динамику.