В четверг, 6 апреля, торги на локальном валютном рынке завершились ослаблением по рублю. Российская валюта начала сдавать позиции с открытия утренней сессии, существенно подешевев к доллару, юаню и евро. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 1,93%, до 81,37 рубля, евро/рубль — на 2,13%, до 89,15 рубля, юань/рубль — на 1,92%, до 11,8 рубля.

Рубль ищет точку опоры ниже 80 рублей, находясь под давлением из-за отсутствия позитивных фундаментальных факторов, а также на фоне повышенного спроса на иностранную валюту и ограниченного ее предложения в России.

В пятницу, 7 апреля, торги на Мосбирже открылись резким ростом по рублевым парам. Курс доллара повышался до 82,48 рубля, курс евро — до 90,33 рубля, курс юаня — до 11,97 рубля. Спрос в последние дни мог увеличиться из-за вывода капитала нерезидентами в рамках одобрения правительством продажи их долей в совместных проектах в России.

Стоит помнить, что эти курсы находятся на комфортных ценовых уровнях для Минфина и Минэкономразвития России. Как заявлял ранее Силуанов, изменение курса национальной валюты стоит бюджету около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллару.

Силуанов считает, что увеличение валютных поступлений от экспорта на фоне повышения цен на энергоносители поменяет тренд курса рубля. На рынке пока разворота не видно. По последним данным баррель Urals стоит 59,54 доллара за баррель против 84,82 доллара за баррель сорта Brent.

Технические условия благоприятны для развития нисходящей коррекции. Насколько ослабится нацвалюта, зависит от действий ЦБ России. Регулятор не устанавливает границ для ослабления рубля, пока не увидит угрозу от инфляции. ЦБ таргетирует инфляцию, а не валютные курсы. Если в ближайшие дни Банк России откажется применять ограничительные меры по стабилизации курса рубля, то новыми целевыми уровнями для валют выступят 83,50 рубля за доллар, 92,60 рубля за евро, 12,05 рубля за юань. После них взгляд покупателей переместится на уровни 94,00 рубля, 100,00 рублей и 13,45 соответственно.

Сегодня в центре внимания отчет по рынку труда в США за март. В пятницу закрыты фондовые биржи США, стран Европы, Гонконга по случаю праздника "Страстная пятница". В вечернее время ожидаем повышенную волатильность на валютном рынке и Мосбирже.