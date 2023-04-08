Рубль в течение завершившейся рабочей недели упал на максимальные в этом году величины и продолжила обновлять почти годовые минимумы против основных торгуемых на Московской бирже валют.

В итоге, доллар, евро и юань в очередной раз обновили максимумы с апреля прошлого года на отметках: 83,5 рубля, 91,32 рубля и 12,12 рубля, соответственно, после чего сползли.

Причиной резкого провала рубля стал концентрированный отток капитала, потенциально связанный с возможно разрешенным правительством РФ выводом нерезидентами из недружественных стран средств от продажи ими долей в российском бизнесе.

Рынок нефти, как традиционный фактор курсообразования рубля, на неделе не смог поддержать валюту РФ. Между тем, он рывком ушел из зоны «ниже 80 долларов» — в район 85 долларов за баррель сорта Brent, где и стабилизировался в конце недели.

Участники рынка резко сыграли на повышение «черного золота» на новостях о том, что ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи нефти, сверх своих уже существующих квот. Оно будет реализовано с мая по конец 2023 года и в сумме составляет более 1,1 миллиона баррелей в сутки. С учетом сокращения этого показателя Россией, суммарно для ОПЕК+ оно составит 1,6 миллиона баррелей.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США на неделе обновил минимум с начала февраля — около 101,4 пункта, после чего отрос немного выше 102 пунктов, что также не помогло рублю.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 3,53 рубля до 81,13 рубля, евро — на 4,7 рубля до 88,91 рубля, юаня — на 53 копейки до 11,81 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю поднялась до 6,9 тысячи против 6,2 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль начал рабочую неделю и новый месяц ощутимым падением против основных торгуемых валют. К традиционным факторам давления на рубль в виде ухудшения торгового баланса РФ добавились опасения по поводу резкого увеличения оттока капитала из страны.

Они были вызваны сообщениями СМИ о том, что власти РФ разрешат перечислить на зарубежный счет Shell всю сумму почти в 95 миллиардов рублей за долю компании в "Сахалине-2", а также — возможно, часть нераспределенных дивидендов за 2021 год (около 1 миллиарда долларов) за вычетом затрат на покрытие выявленных "недостатков".

При этом аналогичные действия могут быть предприняты и в отношении более мелких иностранных компаний. Например, совсем недавно свои российские активы продала финская UPM-Kymmene, а также американская Kraft Heinz.

Ускорение процесса оттока капитала и рост курсов инвалют могли вызвать срабатывание у игроков рынка, ставивших на падение курса инвалют, стоп-лоссов и соответственно — покупку этих самых инвалют, чтобы ограничить потери. В итоге взлет курсов доллара, евро и юаня был ощутимо усилен.



ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в режиме повышенной волатильности: инвалюты в очередной раз мощно обновили максимумы против рубля почти за год, однако затем резко растеряли дневной рост в 2-3,5%. Часть крупных игроков, видимо, зафиксировала прибыль от роста инвалют в течение предыдущих нескольких дней.

Поводом для резкого отскока рубля вверх стала публикация Минфином РФ предварительных оценок, согласно которым в марте отмечался профицит бюджета в 180 миллиардов рублей, после остродефицитных января и февраля.

При этом за день до этой публикации министр финансов России Антон Силуанов заявил, что цены на энергоносители выросли, а это значит, что будет приток валюты, и курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению.

Таким образом, обвал рубля, продолжавшийся несколько дней, приостановился, и есть вероятность, что на данном этапе все, кто хотел запастись валютой, это сделали. По мере приближения налоговых выплат апреля количество желающих продать валюту возрастет, сместив баланс сил на рынке в сторону игроков, желающих увидеть доллар дешевле 80 рублей.