Вот и все: российскую валюту поддержат
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. Так, в Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1%. Исключение составляет рынок Китая, теряющий 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней предыдущего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,2%, торгуясь в районе 84,9 доллара за баррель.
Отметим, что сегодня, как и в пятницу, активность инвесторов на мировых рынках будет пониженной в связи с празднованием Пасхи в католических странах. При этом в ходе недели повлиять на ситуацию на мировых рынках может выход макроэкономической статистики по инфляции и розничным продажам в США, промпроизводству в Великобритании и инфляции в Германии.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,4%, закончив сессию в районе 2 508 пунктов. Сегодня на старте торгов вероятно продолжение консолидации российского рынка под многомесячными максимумами, который был установлен на прошлой неделе. Помимо этого, в ходе сессии возможна попытка ухода индекса Мосбиржи под отметку 2 500 пунктов, чему будет способствовать фиксация инвесторами прибыли по длинным позициям в российских акциях.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, к 9.10 мск доллар и юань подтягиваются на 0,3% и 0,2%, торгуясь в районе 81,4 и 11,83 рубля соответственно, евро, напротив, снижается на 0,1%, отступив до 88,8 рубля.
В ходе сессии ожидаем попыток продолжения волны восстановления рубля, начатой в пятницу. Желание части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в иностранных валютах поддержит рубль и будет способствовать его росту. Также важным фактором для национальной валюты выступает стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает консолидироваться в районе 85 долларов за баррель.
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