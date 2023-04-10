Российский рынок акций завершал предыдущую неделю ростом. Индекс МосБиржи в пятницу предпринял еще одну попытку закрепиться выше 2500 п. и пока это получилось. Если сегодня не произойдет резкого отката, например, на фоне коррекции вниз по USD/RUB, то общий восходящий тренд может быть продолжен. В фокусе в первую очередь акции экспортеров и сырьевиков.

Волна падения рубля завершается?

Курс доллара в пятницу поднимался до 83,5, а юань доходил до 12,1. На этих уровнях тренд начал разворачиваться. Рубль укрепился до 81 в ту же сессию. Слом тенденции совпал с появлением позитивных новостей о том, что бюджет РФ в марте был исполнен с небольшим профицитом.

Фактор высоких сырьевых цен в ближайшие недели может оказать поддержку рублю, так что мы еще вполне можем увидеть возврат курса доллара ниже 80.

Падение замещающих облигаций

Намеки на разворот в долларе в пятницу обвалили замещающие облигации. Видя сильно выросший курс, многие инвесторы начали фиксировать позиции, так как не ожидают дальнейшего ослабления рубля. В результате цена замещающих бондов локально падает, делая их привлекательными. Например, из-за этой ситуации доходность к погашению длинных долларовых бумаг Газпрома поднялась уже до уровня 8,25% годовых.

Рост Совкомфлота

В пятницу акции выросли на 8,5% после появления новости о заседании совета директоров по дивидендам. Оно назначено на 12 апреля. Бумаги вернулись на уровни до обвала в феврале 2022 г. Исходя из опубликованных ранее цифр по скорректированной чистой прибыли дивиденды при выплате 50% могут составить 4,28 руб. или 6,6%.

Пятничный кейс Совкомфлота в очередной раз показывает гиперчувствительность нашего рынка к дивидендам. Ранее и так было известно, что эмитент будет платить, а анонс заседания совет директоров должен был бы быть просто формальностью. Но многие спекулятивно настроенные трейдеры отыгрывают наверх даже такие нейтральные сообщения. То же самое может быть и в других эмитентах, особенно в госкомпаниях.

Сокращение добычи нефти

По данным источников Bloomberg, добыча нефти в РФ в марте составила 9,4 млн б/с. По расчетам агентства, это означает сокращение примерно на 700 тыс. б/с к февральским уровням. Это заметно выше, чем плановые 500 тыс. б/с.

Однако данные отслеживания морского экспорта и передачи сырья на российские НПЗ не подтверждают такой большой объем сокращения. Кроме того, оценка февральской добычи от вице-премьера РФ Александра Новака предполагала более низкий базовый уровень около 9,8-9,9 млн б/с. Если исходить из него, то добыча как раз оказалась в рамках прогноза. Публикация Bloomberg усиливает неопределенность вокруг показателей российской добычи. Чем больше российской нефти уйдет с рынка, тем более чувствительными могут быть цены к новым перебоям на стороне предложения.

Выходные на биржах

В пятницу на ключевых мировых фондовых площадках был выходной день. Сегодня в США сегодня торги возобновятся, а вот биржи Великобритании, Германии и Гонконга останутся закрытыми до вторника.

Сезон отчетов в США

На этой неделе американские компании начнут публиковать финансовые результаты по итогам I квартала. Первыми традиционно отчитываются банки. Кризисные события в банковском секторе, проявившиеся в I квартале, создают вопросы о состоянии дел других представителей финсектора. В пятницу ждем отчетов BlackRock, Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo. Согласно оценкам FactSet, совокупная чистая прибыль американских компаний в I квартале 2023 г. снизится на 6,8% в годовом выражении.

В США вышла статистика по рынку труда

Данные важные, поскольку ФРС опирается на них при принятии решений по ключевой ставке. Число рабочих мест выросло на 236 тыс., уровень безработицы снизился с 3,6% до 3,5%. В целом, рынок труда остается сильным и поводов замедлять цикл повышения ключевой ставки ФРС не дает.

По оценкам CME FedWatch Tool, рынки ставят лишь на 32%-ную вероятность сохранения ключевой ставки на прежнем уровне на майском заседании. И 68% — за повышение на 25 б.п. В начале прошлой недели это соотношение было обратным: 60 на 40.