Расчет на значительное укрепление рубля в ближайшие недели и месяцы, до стабилизации ситуации с нефтегазовыми доходами РФ и валютными поступлениями в бюджет, представляется достаточно рискованным, так как экономические факторы на данный момент скорее говорят в пользу бюджетной выгоды относительно слабого рубля. Кроме того, индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против корзины основных зарубежных валют, в апреле зафиксировал более низкий минимум, что может стать предвестником новой волны роста в ожидании повышения процентных ставок ФРС.

Другое дело, что локальный пик доллара против рубля (и таких ключевых валют как юань и евро) после комментариев чиновников и представителей финансовых регуляторов РФ может быть пройден (район 83,50-85 руб.). От текущих уровней рубль при прочих равных может скорректироваться к 78 руб., откуда ускорилось его нисходящее движение в апреле, но не факт, что даже при таком сценарии российская валюта будет способна развить повышение и скорее может стабилизироваться недалеко от 78-80 руб.

В текущих экономических условиях имеет смысл не забывать о необходимости защиты от девальвации и держать в портфеле определенную долю защитных активов, в том числе привязанных к динамике доллара. Например, выраженное в рублях золото на Мосбирже, цена которого будет расти как при увеличении котировок золота в долларах, так и при ослаблении рубля против американской валюты.