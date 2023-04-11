Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,4%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня утром подтягиваются на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent практически полностью отыгрывает вчерашнее снижение, прибавляя 0,8% и торгуясь в районе 84,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов выделим публикацию данных по розничным продажам в Еврозоне.

В понедельник индекс Мосбиржи, несмотря на некоторую коррекцию в ценах на нефть, вырос на 1,6%, закончив торги в районе 2 547 пунктов. Учитывая улучшение внешнего фона, сегодня утром преобладание покупок в российских акциях может сохраниться, что позволит нашему рынку продолжить восходящую динамику. При этом ближайшим сопротивлением для индекса Мосбиржи может выступать отметка 2 600 пунктов, у которой возможна активизация продаж и переход нашего рынка к коррекционному снижению. Отметим, что в текущий момент техническая картина указывает на возможность продолжения роста в среднесрочной перспективе. При этом основной восходящий тренд проходит в районе 2 250 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль вновь ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар и евро прибавляю 0,3% и 0,5%, поднявшись до 81,8 и 89,3 рубля соответственно, юань подтягивается на 0,2%, торгуясь в районе 11,87 рубля. При этом в ходе сессии национальная валюта попытается вновь перейти к укреплению, продолжив пятничную тенденцию, и, возможно, отыграет потери. Поводом для этого может выступить стабильная ситуация в ценах на нефть, а также отсутствие веских фундаментальных причин для дальнейшего ослабления. Последнее способствует фиксации прибыли по длинным позициям в иностранных валютах. Отметим, что, на наш взгляд, в текущий момент более адекватными уровнями для пары доллар/рубль выглядит диапазон 75-80 рублей.