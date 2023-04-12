Во вторник, 11 апреля, торги на локальном валютном рынке вновь закрылись понижением курса рубля. Внутри дня отмечался всплеск волатильности. Таким образом инвесторы реагировали на статистику по платежному балансу России за январь-март текущего года. По итогам дня пара доллар/рубль укрепилась на 0,43%, до 81,96, евро/рубль — на 0,82% до 89,58, юань/рубль — на 0,51%, до 11,9090.

Рост цен на нефть смог частично нивелировать внутренний негатив. Сырьевой фактор остается серьезной опорой для рубля.

В среду, 12 апреля, торги на Мосбирже открылись продолжением снижения рубля. Курс доллара вырос до 82,29 руб., курс евро — до 90,04 руб., курс юаня — до 11,9400 руб.

Внутренние сигналы не слишком оптимистичны, но стоит признать, что их происхождение предельно закономерно и логично. Профицит текущего счета платежного баланса за январь-март 2023 года снизился почти в 4 раза в сравнении с соответствующим периодом прошлого года и оказался на уровне $18,6 млрд. Причины объективны: стоимостные объемы экспорта за счет снижения цен понизились, одновременно параметры импорта восстановились.

Нефть продолжает оптимистичный рост. Сегодня баррель Brent будет торговаться в диапазоне $85 — $87.

Доллар США в среду проследует в диапазоне 81,60-82,60 руб., евро — 89,30-90,50 руб.

Российский фондовый рынок в середине недели окажется перед дилеммой: с одной стороны, слабость рубля позволяет рублевому индикатору обновлять рекордные максимумы и идти вверх. С другой, факты относительно падения профицита торгового баланса РФ не могут не заинтересовать продавцов. Индекс МосБиржи проторгуется в коридоре 2500-2575 пунктов. Индекс РТС сохранится в диапазоне 950-995 пунктов.