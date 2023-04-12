Космос шлет рублю добрые сигналы
Во вторник, 11 апреля, торги на локальном валютном рынке вновь закрылись понижением курса рубля. Внутри дня отмечался всплеск волатильности. Таким образом инвесторы реагировали на статистику по платежному балансу России за январь-март текущего года. По итогам дня пара доллар/рубль укрепилась на 0,43%, до 81,96, евро/рубль — на 0,82% до 89,58, юань/рубль — на 0,51%, до 11,9090.
Рост цен на нефть смог частично нивелировать внутренний негатив. Сырьевой фактор остается серьезной опорой для рубля.
В среду, 12 апреля, торги на Мосбирже открылись продолжением снижения рубля. Курс доллара вырос до 82,29 руб., курс евро — до 90,04 руб., курс юаня — до 11,9400 руб.
Внутренние сигналы не слишком оптимистичны, но стоит признать, что их происхождение предельно закономерно и логично. Профицит текущего счета платежного баланса за январь-март 2023 года снизился почти в 4 раза в сравнении с соответствующим периодом прошлого года и оказался на уровне $18,6 млрд. Причины объективны: стоимостные объемы экспорта за счет снижения цен понизились, одновременно параметры импорта восстановились.
Нефть продолжает оптимистичный рост. Сегодня баррель Brent будет торговаться в диапазоне $85 — $87.
Доллар США в среду проследует в диапазоне 81,60-82,60 руб., евро — 89,30-90,50 руб.
Российский фондовый рынок в середине недели окажется перед дилеммой: с одной стороны, слабость рубля позволяет рублевому индикатору обновлять рекордные максимумы и идти вверх. С другой, факты относительно падения профицита торгового баланса РФ не могут не заинтересовать продавцов. Индекс МосБиржи проторгуется в коридоре 2500-2575 пунктов. Индекс РТС сохранится в диапазоне 950-995 пунктов.
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