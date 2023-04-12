Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно позитивные.

В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,2%, торгуясь в районе 85,8 доллара за баррель. Отметим, что в первой половине дня активность инвесторов на мировых рынках может быть пониженной. Часть участников торгов может взять паузу в принятии решений в преддверии публикации статистики по инфляции в США, которая определит динамику рынков в ближайшие сессии. Ожидается, что индекс потребительских цен в Штатах в марте снизится до 5,2% г/г с 6% г/г в феврале.

Если инфляция окажется выше ожиданий, на рынках активизируются продажи — инвесторы будут закладывать более жесткую позицию ФРС США относительно денежно-кредитной политики, что способствует сокращению доли рисковых активов в портфелях. Отметим, что в рамках волны роста от минимумов марта индекс S&P500 вновь вернулся в диапазон сопротивления 4 000 — 4 100 пунктов и в последние сессии консолидировался у его верхней границы. Более высокие данные по инфляции могут спровоцировать волну продаж в американских акциях, что приведет к переходу индекса S&P500 в коррекцию и отступлению ниже 4 000 пунктов.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, закончив сессию в районе 2 534 пунктов. Сегодня на старте торгов покупки в российских акциях могут возобладать, чему способствует внешний фон и, в частности, улучшение ситуации на рынке энергоносителей. Отметим, что вчера индекс Мосбиржи протестировал тренд ускорения, берущий начало от 16 марта. В текущий момент с технической точки зрения данный тренд выступает ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи и в случае его пробоя, подтвержденного уходом рынка ниже минимумов вторника, волна коррекционного снижения может получить развитие.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль вновь ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар и евро прибавляют 0,2% и 0,3%, поднявшись до 82,2 и 89,9 рубля соответственно, юань подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 11,92 рубля. Отметим, что вчера национальной валюте не удалось воспользоваться улучшением ситуации на рынке энергоносителей и возвращением ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 85 долларов за баррель.

В текущий момент для восстановления рубля не хватает предложения иностранной валюты, которое начнет расти на следующей неделе, когда в рамках подготовки к пику налоговых выплат экспортеры начнут накапливать рублевые резервы. Это может способствовать восстановлению национальной валюты и возвращению пары доллар/рубль в диапазон 75 — 80 рублей.