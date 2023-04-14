В четверг, 13 апреля, рубль закрыл торги на локальном валютном рынке смешанно. Высокие цены на нефть, которые отметились накануне, позволили стабилизировать положение рубля в паре с американской валютой. В паре с евро история была иной: из-за низких объемов торгов на МосБирже инвесторы попали под влияние внешнего фактора. Евро заметно подорожал на мировом валютном рынке, такую тенденцию сложно игнорировать. По итогам дня пара доллар/рубль потеряла 0,67%, до 81,40, евро/рубль — укрепилась на 0,44% до 90,39, юань/рубль — просела на 0,25%, до 11,8550.

Сектор энергоносителей успел пережить коррекцию цен и последующую стабилизацию. Даже при этом стоимость нефти сохраняется довольно высокой, что позволяет рассчитывать на некоторое сглаживание последствий от снижения экспортных поставок сырья.

В пятницу, 14 апреля, торги на Мосбирже открылись для рубля преимущественным укреплением позиций. Курс доллара понизился до 81,26 руб., курс евро — до 90,05 руб., курс юаня — вырос до 11,8620 руб.

Инфляционные данные за март в России остались для валютной секции как будто в тени внимания. Рост цен идет на спад, фундаментально это хороший сигнал. Однако он касается только происходящего здесь и сейчас. Уже в мае российские власти прогнозируют возобновление повышения цен, поэтому победу над высокой инфляцией праздновать точно рано.

Доллар США в пятницу проследует в диапазоне 81,00-82,00 руб., евро — 89,50-90,50 руб. По прогнозам BitRiver, до конца рабочей недели нефть продолжит торговаться в пределах $85,5 — $87,0.

Российский фондовый рынок эффективно использует все подходящие катализаторы, чтобы укрепить позиции. В финале недели здесь могут сложиться настроения для консолидации, однако глобально индексы смотрятся положительно. Индекс МосБиржи сохранится в пределах 2520-2560 пунктов. Индекс РТС будет колебаться в диапазоне 950-1000 пунктов.