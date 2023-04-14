Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 1,1%, продолжая тенденцию заокеанских площадок, показавших вчера уверенные рост на фоне хороших данных по индексу цен производителей в Штатах. Фьючерсы на основные американские индексы корректируются, теряя в пределах 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром прибавляет 0,4%, торгуясь в районе 86,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по розничным продажам в США.

По итогам четверга индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 2 544 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем продолжения консолидации российского рынка в районе 2 540 пунктов. Улучшение настроений на внешних площадках вряд ли окажет существенное влияние на динамику наших акций, при этом в ходе сессии часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в российских бумагах, что может привести к продолжению коррекционного снижения, начатого во вторник. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи к концу сессии может отступить в район 2 500 — 2 520 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют 0,1% и 0,3%, торгуясь в районе 81,5 и 11,88 рубля соответственно, евро, напротив, теряет 0,2%, отступив до 90,2 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток рубля укрепить свои позиции. Стабильная ситуация на рынке энергоносителей и приближение старта подготовки экспортеров к налоговым выплатам, что увеличит предложение иностранной валюты на рынке, будут учитываться инвесторами, что окажет поддержку рублю и будет способствовать его росту. В сложившихся обстоятельствах к концу сессии ожидаем отступления пары доллар/рубль в район 81 — 81,3 рубля.