Волатильность на российском рынке акций продолжила снижаться. В четверг индекс МосБиржи на невысоких оборотах торговался в боковике. В его составе опережающую динамику показали акции Полюса и Полиметалла на фоне постепенного роста золота к историческим максимумам.

Общий среднесрочный восходящий тренд по индексу остается актуальным, но локально рынок ушел в фазу боковой консолидации.

Сильные движения

• Акции ТМК ожидаемо оказались в лидерах роста, прибавив 6,7%. Это реакция на анонс заседания СД по дивидендам. До официального решения 20 апреля акции могут выглядеть сильно.

• Акции ЭЛ5-Энерго потеряли почти 5% после выхода отчета за 2022 г. Выручка выросла лишь на 4,6%, а вот EBITDA — на 19,5%. При этом компания признала гигантское обесценение основных средств на 29,5 млрд руб., из-за чего получен чистый убыток. И без того высокий чистый долг за 2022 г. вырос еще на 14,7% до 29,7 млрд руб. В этих условиях не ждем выплаты дивидендов. Компания в этом году будет сфокусирована на сокращении долговой нагрузки.

• Обвал ВСМПО-АВИСМА на 15%. Бумаги на высоких оборотах упали на следующий же день после 37%-го роста. Снижение фундаментально оправданно. Падение на следующий же день после волны роста подтверждает очень высокие риски присоединения к таким волнам роста в третьем эшелоне в расчете не несколько сессий подъема.

События сегодня

• OKEY представит финансовые результаты по МСФО за 2022 г.

• Россети Ленэнерго опубликует финансовые результаты по МСФО за 2022 г.

• Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Таттелекома за 2022 г. На одну акцию выплачивается 0,05085 руб. или около 6% по текущим котировкам.

Оптимизм на рынках

Американские индексы в четверг показали уверенный рост, выкупив просадку предыдущего дня и улучшив техническую картину. S&P 500 вырос на 1,3% и поднялся на максимумы за два месяца. Поддержку оказывает фактор замедления как потребительской инфляции, так и цен производителей. Это намекает на скорое завершение цикла ужестчоения ДКП со стороны ФРС.

Важным фактором поддержки фондовых площадок и commodities выступает снижение американской валюты. Индекс доллара в четверг продолжил активно падать и приблизился к минимальным отметкам за последние 12 месяцев.

Стартует сезон отчетов

Сегодня в центре внимания корпоративные отчеты за I квартал 2023 г. По традиции первыми отчитаются крупнейшие банки: JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock.

Согласно оценкам FactSet, совокупная чистая прибыль американских компаний в I квартале 2023 г. снизится на 6,8% в годовом выражении.