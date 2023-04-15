Российская валюта в течение завершившейся рабочей недели еще немного снизилась против основных торгуемых на Московской бирже валют, хотя ослабление и замедлилось после ощутимого падения в предыдущую недели. При этом минимумы по курсу рубля за год, установленные на предыдущей неделе, не были обновлены.

В итоге, доллар провел неделю в достаточно узком диапазоне: 80,7-82,6 рубля, евро: 88,1-90,5 рубля, юань: 11,77-11,98 рубля.

Причиной курсовой стабилизации, видимо, стало некоторое накопление перекупленности инвалюты и вербальные интервенции высокопоставленных лиц.

Рынок нефти, как традиционный фактор курсообразования рубля, на неделе продолжил попытки роста, опираясь на отметку 85 долларов за баррель сорта Brent и даже обновил максимумы с конца января (около 87,5 доллара), после чего стабилизировался немного выше 86 долларов.

Участники рынка оценивают перспективы баланса нефтяного рынка, опираясь, в частности, на данные апрельского доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Так, агентство не изменило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. При этом МЭА понизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года до 1,2 миллиона и теперь ожидает показатель на уровне 101,1 миллиона баррелей в сутки.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США — на неделе продолжил обновлять минимум с апреля прошлого года — ниже 101 пункта, однако затем несколько скорректировался вверх — в район 101,5 пункта.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю повысился на 66 копеек до 81,79 рубля, евро — на 1,29 рубля до 90,2 рубля, юаня — на 9 копеек до 11,9 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю поднялась рекордных за несколько лет 7,1 тысячи против 6,9 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ СТАЛ ПОЛУЧАТЬ СИГНАЛЫ СТАБИЛИЗАЦИИ

Рубль начал рабочую неделю снижением против основных торгуемых валют. Сильная коррекция рубля вверх в конце предыдущей недели создала условия для новых спекуляций против рубля.

В то же время, на рынок стали поступать сигналы, поддерживающие курс российской валюты. Так, ЦБ РФ зафиксировал, что чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами РФ в марте выросли до 11,61 миллиарда долларов против 7,8 миллиарда в феврале.

При этом заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин объяснил, что наблюдавшееся ослабление рубля является результатом того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки. Она поступает на рынок с лагом в 1,5-3 месяца, и есть основания ожидать восстановления продаж валюты.

Затем президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидается, что во втором квартале денег в бюджет будет поступать больше от дополнительных нефтегазовых доходов.

После этого замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что его ведомство видит предпосылки к росту нефтегазовых доходов, что позволит вскоре не только тратить, но и пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ).

В итоге в середине недели рубль стабилизировался и валютный маятник слегка качнулся в сторону укрепления валюты РФ.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в стабилизации со слабыми попытками роста. Макроэкономические оценки ЦБ РФ сдерживали рубль от более активного укрепления.

Так, финансовый регулятор оценил, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в первом квартале обвалилось на 73,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18,6 миллиарда долларов. Положительное сальдо внешней торговли России в январе-марте упало в 2,9 раза в годовом выражении до 29 миллиардов долларов.

При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина обратила внимание на быстрое восстановление импорта, что создает давление на курс рубля.

Между тем, по мере приближения налогового периода апреля с его увеличением продажи валюты есть надежды на укрепление рубля и продолжение попыток вернуть курс доллара под ключевую отметку 80 рублей.