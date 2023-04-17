В пятницу, 14 апреля, рубль двигался в валютной секции смешанно. С одной стороны, рост цен на нефть позволил частично нивелировать внутреннее напряжение, и это сработало в пользу рубля. С другой, отдельные акцентные движения игнорировать не удалось — например, это касается взлета курса евро на мировом валютном рынке. По итогам дня пара доллар/рубль выросла на 0,48%, до 81,79, евро/рубль — понизилась на 0,22% до 90,19, юань/рубль — поднялась на 0,35%, до 11,8960.

Настрой в нефти остается положительным. Предыдущее решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти вкупе с острожным мировыми спросом на энергоносители способствуют нормализации нефтяных цен. Сегодня баррель Brent, вполне вероятно, останется в диапазоне $85,5 — $87,0.

В понедельник, 17 апреля, торги на Мосбирже открылись для рубля такими же неоднородными колебаниями. Курс доллара поднялся до 82,00 руб., курс евро — отступил до 90,14 руб., курс юаня — вырос до 11,9050 руб.

Для укрепления курса рубля нужно, чтобы нефтяные котировки росли более уверенно и последовательно. Тогда положительную динамику рубля будет проще закрепить. В противном случае инвесторы будут то и дело возвращаться к наблюдению за параметрами экспортной выручки и выводам о ее недостаточности для компенсации дефицита бюджета РФ.

Доллар США в понедельник будет торговаться в рамках 81,50-82,50 руб., евро — 89,60-90,60 руб.

На Московской бирже прошедшая неделя стала рекордной по оборотам торгов. Основной интерес привлекают бумаги финансового сектора, нефтегазовый занимает почетное второе место, на третьем — металлурги. Наступившая неделя будет показательной — продолжится ли тенденция или пик оборотов, наблюдавшийся ранее, свидетельствовал о фиксации прибыли. Индекс МосБиржи в понедельник будет торговаться в пределах 2530-2570 пунктов. Индекс РТС останется в рамках 950-990 пунктов.