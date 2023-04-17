Облигации, номинированные в китайских юанях, — долговые ценные бумаги, которые позволяют инвесторам получать доходность в иностранной валюте. Данные инструменты появились на российском рынке в прошлом году, как альтернатива бумагам в долларах и евро, выпуск которых по известным причинам стал невозможен. Также необходимо отметить, что юаневые облигации выпускаются по российскому праву, обращаются на российской фондовой бирже и учитываются в российском центральном депозитарии, то есть они защищены от внешних инфраструктурных рисков.

Как следует из названия, базовой валютой для юаневых облигаций является китайский юань: торговля ими и выплата всех доходов осуществляется именно в этой валюте. Впрочем, в эмиссионных документах делается оговорка, что при определенных условиях эмитент имеет право осуществлять выплаты в рублях — это сделано на случай форс-мажорных обстоятельств.

Покупка юаневых бумаг позволяет инвестору осуществить валютную диверсификацию портфелей с тем, чтобы защититься от возможной девальвации рубля. Впрочем, взамен инвестор берет на себя валютные риски: курс юаня по отношению к рублю может как расти, так и снижаться ситуативно, а в китайской экономике наблюдаются определенные дисбалансы, что может привести к девальвации уже самого юаня. Также не стоит забывать, что налоговая база российского инвестора формируется в рублях, а потому возникает риск валютной переоценки.

Например, в конце сентября 2022 года инвестор купил на размещении юаневые облигации за 1 000 CNY, а в прошлую пятницу решил их продать… за 970 CNY — к сожалению за это время цены на юаневые бумаги снизалась. Казалось бы, зафиксирован убыток в 30 CNY, но с точки зрения налогообложения суммы в юанях нужно перевести в рубли, в итоге частному инвестору придется заплатить 13% налога с "прибыли" около 3 000 рублей. В данном примере есть нюансы, связанные с переходом через конец года, но логику и риски валютной переоценки он описывает в полной мере.

Цена облигаций на вторичном рынке может как расти, так и снижаться. В случае с юаневыми бумагами цены снижаются: по состоянию на 14 апреля 2023 года бумаги, имеющие котировку, торговались в среднем на 1,5% ниже цены размещения. То есть при прочих равных инвесторы вряд ли довольны результатом — и полученные за это время купоны лишь отчасти компенсируют ситуацию. Впрочем, облигации — это долгосрочная история, в перспективе погашение выпусков будет происходить по номинальной стоимости, а потому у инвесторов есть возможность увеличить ожидаемую доходность портфелей за счет покупки бумаг дешевле номинала.

Завершая разговор про риски нельзя не сказать о риске контрагента: рынок не дает гарантии, что к моменту погашения облигаций у эмитента будет необходимая сумма наличности на счетах, или он все еще будет существовать. Впрочем, пока юаневые облигации — это вотчина крупных эмитентов со стабильным бизнесом и высокими кредитными рейтингами, то есть в теории вероятность дефолта по ним низка.

По состоянию на 14 апреля 2023 года объем сегмента составляет всего 82,5 млрд юаней, и можно ожидать его роста минимум в два раза до конца года. Важным фактором для развития будет являться стабильность китайской экономики и, как следствие, китайского юаня, а также темпы становления юаня в качестве одной из резервных валют. Участники рынка также надеются на появление российских государственных облигаций, номинированных в юанях, впрочем, официальной информации об этом не поступало, лишь самые общие слова и намеки, но вероятность такого события исключать нельзя.

Таким образом, облигации, номинированные в китайских юанях, являются довольно интересным финансовым инструментом для инвесторов, в том числе для неквалифицированных, при условии прохождения ими соответствующего теста. Данные бумаги имеют как свои плюсы, так и свои минусы и нюансы, которые необходимо учитывать при принятии инвестиционного решения.