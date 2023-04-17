МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (март) 5,5% 5,7%
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (1кв2023) 0% 2,2%
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (1кв2023) 2,9% 4%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (1кв2023) 3% 4%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (март) 2,4% 4%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (март) 2,4% 2,7%
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы (март) 5,6% 5,5%
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (февраль) 5,7% 5,1%
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (март) -11,2 тыс 10,2 тыс
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (февраль) 65 тыс 52 тыс
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (февраль) 3,7% 3,7%
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (апрель) -46,5 -40
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (апрель) 13 15,1
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (февраль) -30,6 млрд евро  
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (апрель) 10 13
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (март) 1,55 млн 1,45 млн
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (март) 15,8% -6%
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (март) 9,8%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (март) 1,45 млн 1,4 млн
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,5%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 4,7% 4,8%
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,4% 0,5%
16:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
18:00 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема    
18:30 CAD Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс    
19:00 GBP Великобритания — Производительность труда (4кв2022) 0,9% 0,3%
20:00 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 0,377 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Группа O’КЕЙ — финансовая отчетность по МСФО за 2022    
  RUB X5 Group — операционные результаты за 1кв2023    
  RUB Таттелеком — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 07.04.2023) 0,04285 — див-д 2021 0,05085 — див-д 2022