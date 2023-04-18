Мир зажат двумя факторами
Хотя в понедельник, 17 апреля, нефтяные котировки снижались на 2 процента на фоне возобновления роста индекса доллара, а также неопределенности, связанной с траекторией ключевой ставки ФРС США, свежайшая статистика из Китая показывает, что тренд может измениться.
По данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 б.п. на заседании 3 мая уже 89% против 20% в марте.
Между тем российский экспорт на неделе вернулся к средним уровням после падения в конце прошлого месяца. Отгрузки нефти из портов составили 3,4 млн б/с, что соответствует 4-недельному среднему показателю. Стабильность экспорта вызывает вопросы в отношении сокращения добычи у международных наблюдателей. МЭА оценило объем снижения производства в марте на уровне 290 тыс. б/с против анонсированных 500 тыс. б/с.
Статистика КНР
В Китае опубликованы цифры по ВВП за I квартал: рост составил 4,5% г/г и превысил прогноз (4%). А вот темпы роста промышленного производства оказались слабее ожиданий: 3,9% против прогноза 4%. Восстановление экономики Китая является одним из главных факторов для роста спроса на сырьевые товары в 2023 г., поэтому статистика по стране внимательно отслеживается участниками рынка.
Скромный рост в США
Индекс S&P 500 начал неделю с подъема на 0,3%. В центре внимания остается сезон корпоративных отчетов. Акции Charles Schwab выросли на 4% на фоне роста прибыли сильнее ожиданий, а вот бумаги крупной финансовой корпорации State Street упали на 9% после разочаровывающих результатов.
Сегодня участники рынка ждут отчетов Netflix, Bank of America, Goldman Sachs и Johnson & Johnson.
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