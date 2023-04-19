МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) 4,5% 4,5%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 1,1% 0,5%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 10,4% 9,8%
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (март) -0,1% -0,3%
12:00 EUR Евозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 5,7% 5,7%
12:00 EUR Евозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,8% 0,9%
12:00 EUR Евозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 6,9% 6,9%
12:30 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 2,32%  
13:35 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (март) 244 тыс 237,8 тыс
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (март) -0,4% 0%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 0,597 млн барр -2,464 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,409 млн барр 0,622 млн барр
18:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
19:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций 3,909%  
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB событий не запланировано    