Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные. Так, в Азии ведущие площадки снижаются в пределах 0,3%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, подтягивающийся на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня теряют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,3%, торгуясь в районе 84,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня повлиять на настроения инвесторов на мировых рынках, выделим публикацию статистики по инфляции в Еврозоне и запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи поднялся на 0,8%, закончив сессию в районе 2 616 пунктов. Отметим, что российскому рынку вчера лишь со второй попытки удалось удержать позиции выше отметки 2 600 пунктов, так как утренний рост был достаточно быстро скомпенсирован. В случае если индексу Мосбиржи удастся закрепиться выше данного уровня, будет создан плацдарм для продолжения роста. При этом сегодня на старте торгов возможна активизация продаж в российских акциях, чему способствует ухудшение внешнего фона, а также перекупленность российского рынка. В результате, "медведи" попытаются перехватить инициативу и увести рынок ниже 2 600 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар и евро прибавляют порядка 0,3%, поднявшись до 81,7 и 89,6 рубля соответственно, юань подтягивается на 0,2%, торгуясь в районе 11,87 рубля. Сегодня в ходе сессии ожидаем активизации продаж в иностранных валютах, чему будет способствовать рост предложения со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. В результате, рубль попытается отыграть утренние потери и перейти к укреплению, что поспособствует отступлению пары доллар/рубль в диапазон 81 — 81,3 рубля. При этом фактором, сдерживающим укрепление рубля, станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился ниже 85 долларов за баррель.