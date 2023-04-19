Индекс Мосбиржи продолжает трендовое движение наверх. Во вторник утром была попытка начать коррекцию или хотя бы остановить восходящую тенденцию, однако во второй половине дня инициатива осталась за покупателями. Индекс прибавил к закрытию еще 0,8% и закрепился выше 2600 п. на максимумах за последние 12 месяцев.

Из голубых фишек индекс в первую очередь тянут наверх акции Сбера, прибавившие накануне еще 2%. Бумаги растут в преддверии пятничного ГОСА по дивидендам.

Разблокировка активов Банка "Санкт-Петербург"

Казначейство Бельгии выдало Банку "Санкт-Петербург" лицензию на разблокировку $110 VKY активов, замороженных на счете НРД в Euroclear, сообщает РБК. Это первый случай разблокировки российского профессионального участника рынка. Разрешение касается собственных активов банка, а не ценных бумаг и средств со счетов его клиентов. Акции БСП на новости прибавили 3,4%. Указанная сумма в $110 млн сопоставима с 11% капитализации банка.

Отчеты X5 Group

Компания опубликовала операционные результаты за I квартал 2023 г., после чего акции выросли на 4,5%. Совокупная выручка составила 695 млрд руб., увеличившись на 15,3% г/г. LFL-продажи в I квартале выросли на 6,5%. Темпы роста выручки снизились, но это во многом связано с высокой базой I квартала прошлого года, когда наблюдались ажиотажные покупки со стороны населения. Также сказывается замедление инфляции в РФ в начале 2023 г.

Активней всего растет сеть дискаунтеров "Чижик", но доля этого направления в общем объеме выручки все еще невысокая. В компании планируют ускорить развитие сети дискаунтеров.

ММК

Вышли операционные результаты за I квартал. Производство стали выросло на 8,1% вследствие увеличения спроса на рынках России и стран ближнего зарубежья. Продажи металлопродукции выросли на 2,8% относительно IV квартала прошлого года. При этом продажи премиальной продукции остались на прежнем уровне.

Ожидается, что во II квартале 2023 г. конъюнктура внутреннего рынка останется достаточно благоприятной. Спрос будет поддержан сезонной активизацией строительной активности и устойчивым металлопотреблением в отраслях промышленности. Влияние отчета на акции ММК нейтральное.

O'КЕЙ

Вышли финансовые результаты за 2022 г. Общая выручка увеличилась на 8,1% г/г до 202,2 млрд руб. Это ниже уровня инфляции в РФ. Показатель EBITDA за полугодие достиг максимальных уровней. Драйвером роста выступает развитие сети дискаунтеров "ДА!". Компания сообщила о росте EBITDA этого направления в 2,2 раза г/г. Ретейлер закончил второе полугодие с чистым убытком, однако динамика связана с крупными валютными переоценками. Взгляд на акции O'КЕЙ преимущественно нейтральный. Бумаги не выглядят дорогими, однако сдерживающим фактором остается исторический упор на сегмент гипермаркетов, которые показывают слабые результаты в последние годы.

В мире

На американском рынке акций во вторник прошла нейтральная сессия. Ключевые индексы не показали выраженной динамики, оставшись на прежних уровнях. В фокусе остается сезон корпоративных отчетов. Netflix накануне опубликовала смешанные результаты, превзойдя консенсус по чистой прибыли и не добрав до ожиданий по выручке. Количество новых подписок выросло ниже ожидаемого. Бумаги отреагировали нейтрально. Сегодня в центре внимания отчеты Tesla, Morgan Stanley, IBM.

Новые инструменты

СПБ Биржа сегодня впервые откроет доступ к торгам 10 обратных и плечевых ETF с листингом в США. Инструменты доступны только квалифицированным инвесторам. Они позволяют делать ставку на рост или снижение рынка акций США с плечом.