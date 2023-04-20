В среду, 19 апреля, рубль оказался под давлением на Московской бирже. Достаточно нейтральная обстановка первой половины дня сменилась продажами российской валюты после того, как сырьевые цены легли в русло уверенного понижения. По итогам дня пара доллар/рубль укрепилась на 0,55%, до 81,89, евро/рубль — на 0,21% до 89,58, юань/рубль — на 0,09%, до 11,8550.

Легкая коррекция в нефти переросла в полноценную распродажу. Цена барреля Brent упала к минимумам с 31 марта текущего года. Это связано, с одной стороны, с тем, что инвесторы уже учли в ценах положительный эффект от решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу сырья. С другой, представленная еврозоной и Великобританией статистика по инфляции показала, что ЦБ оставляют за собой возможность для повышения в дальнейшем процентных ставок. Это впоследствии может привести к снижению спроса на энергоносители. Сегодня нефть будет торговаться в диапазоне 81 —84 доллара за баррель.

В четверг, 20 апреля, торги на Мосбирже стартовали для рубля смешанными колебаниями. Курс доллара сократился до 81,74 руб., курс евро вырос до 89,63 руб., курс юаня понизился до 11,8410 руб.

Без опоры на сырьевые цены рубль с большой долей вероятности окажется под влиянием внешнего фона. На внутренние новости инвесторы почти не реагируют — информация Росстата о заметном недельном сокращении инфляционного давления осталась без внимания.

Доллар США в четверг будет двигаться в рамках 81,00-82,20 руб., евро — 89,00-90,00 руб.

На Московской бирже ралли сменилось закономерной фиксацией прибыли. Рынок ориентируется и на технические сигналы, и на качественное ухудшение внешнего фона. Индекс МосБиржи в четверг будет торговаться в диапазоне 2585-2620 пунктов. Индекс РТС останется в рамках 990-1015 пунктов.