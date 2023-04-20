Индекс Мосбиржи обновил годовые максимумы в среду и развернулся вниз. Сказался фактор общей перегретости. На фоне накопленной перекупленности последних недель рынок стал уязвимым к любым внешним негативным факторам, так как вырос запрос инвесторов на фиксацию прибыли. В результате просадки по нефти и сырьевым товарам в среду хватило, чтобы индекс Мосбиржи развернулся вниз. Общий среднесрочный тренд остается растущим, но в моменте внешний фон остается слабым. В результате локальный откат еще может быть продолжен.

Отдельно можно выделить силу акций Сбера, которые вопреки общерыночному снижению и перекупленности вчера выглядели лучше рынка и закрылись в плюсе. Сказываются позитивные ожидания завтрашнего дивидендного ГОСА.

Инфляция все ниже и ниже

За счет эффекта высокой базы инфляция в годовом выражении приблизилась к 2,6%. Снижение ожидаемо и уже с конца мая-июня показатель может начать расти. В то же время недельные цифры по темпам прироста индекса потребительских цен также снижаются. В России с 11 по 17 апреля инфляция составила 0,04% против предыдущих 0,11%. Ближайшие три недели будут ключевыми. Важно, чтобы понедельные цифры по инфляции не разгонялись, ведь иначе Банк России, видя ослабление рубля и вновь ускорившиеся госрасходы, может решить и повысить ключевую ставку.

"Северсталь" без дивидендов

Акции упали на 2,4% после рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за 2022 г. Событие во многом ожидаемое, а негативная реакция инвесторов избыточная. В среднесрочной перспективе компания может вернуться к выплатам, но, скорее всего, это произойдет не ранее конца года.

Рост интереса к префам "Башнефти"

Бумаги компании прибавили 7% без новостей на рекордных за два года оборотах. Отыграно все снижение с февраля прошлого года. Ключевым драйвером для бумаг выступают дивиденды. В прошлом году акционерам было направлено 25% чистой прибыли, а доходность составила 13,8%. В этом дивдоходность также может быть выше 10%. Отчеты компания не публиковала.

Авария на шахте "Распадская"

Акции компании в моменте оказались под давлением из-за новостей о пожаре в шахте, на которую приходится примерно 20% от всей добычи. Позже появилась информация о том, что пожар потушен и пострадавших нет, так что влияние на бумаги и финансовые результаты может быть нейтральным.

События сегодня:

∙ На четверг назначены заседания советов директоров по вопросу дивидендов сразу нескольким компаниям: ТМК, "Глобалтрак", ДЗРД и "Саратовэнерго".

∙ "Северсталь" опубликует операционные результаты за I квартал 2023 г.

В мире



На рынках стабильно

На американском рынке акций сохраняется нейтральная динамика. Индекс S&P 500 в среду никак не изменился, оставшись в районе 4150 п. В центре внимания остается сезон корпоративных отчетов. В то же время наблюдается отскок индекса доллара и синхронное снижение сырьевых товаров, включая нефтяные фьючерсы. Так, котировки Brent вчера упали на 2%, а сегодня с утра снизились к $82.

Отчет Tesla

Акции упали на 2% в основную сессию, а на постмаркете рухнули на 6%. Результаты оказались немного хуже консенсус-прогнозов по выручке и чистой прибыли. Операционная маржа падает второй квартал подряд, на что влияет снижение цены электромобилей. И хотя продажи выросли на 36% г/г, их стоимость упала примерно на 39%. Илон Маск отметил, что функционал полного автономного вождения может быть реализован в текущем году.

Среди других отчетов можно выделит IBM — акции выросли на 4%, цифры по прибыли оказались лучше ожиданий. Сильнее прогнозов также отчиталась компания Morgan Stanley.