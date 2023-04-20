События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 апреля
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-1,25 трлн йен
|-1,21 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (март)
|6,5%
|4,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (март)
|-0,898 трлн йен
|-0,755 трлн йен (факт)
|4:15
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,65%
|3,65% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный)
|-1
|-4 (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|0,7%
|0,7% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март)
|-0,3%
|-2,6% (факт)
|11:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|3,401%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (февраль)
|-30,6 млрд евро
|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|239 тыс
|240 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
|-23,2
|-19,2
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (апрель)
|-10,3
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м)
|-0,2%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (март)
|4,58 млн
|4,5 млн
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (март)
|14,5%
|5,0%
|18:30
|CAD
|Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс
|18:30
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|23:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 13.04)
|600,8 млрд долл (на 06.04)
|RUB
|Северсталь — операционные результаты за 1кв2023
|RUB
|ТГК-14 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2023
|RUB
|ТМК /Трубная Металлургическая Компания/ — СД (рекоменд. по фин. див-даи 2022, о созыве ГОСА, предварительные итоги работы Группы за 1кв2023)
|17,71 (1П2021) + 0,82 (фин) — див-д 2021
|9,68 (1П2022) + 6,78 (9м2022) — див-д 2022
|RUB
|Саратовэнерго — СД (рекоменд. по див-дам 2022)
|RUB
|Globaltruck — СД (рекоменд. по див-дам 2022)
https://1prime.ru/experts/20230420/840423551.html