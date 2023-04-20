МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -1,25 трлн йен -1,21 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (март) 6,5% 4,3% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (март) -0,898 трлн йен -0,755 трлн йен (факт)
4:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,65% 3,65% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный) -1 -4 (факт)
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 0,7% 0,7% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март) -0,3% -2,6% (факт)
11:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 3,401%  
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (февраль) -30,6 млрд евро  
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике    
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 239 тыс 240 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель) -23,2 -19,2
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (апрель) -10,3  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) -0,2%  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (март) 4,58 млн 4,5 млн
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (март) 14,5% 5,0%
18:30 CAD Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс    
18:30 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
22:00 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
23:15 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 13.04) 600,8 млрд долл (на 06.04)  
  RUB Северсталь — операционные результаты за 1кв2023    
  RUB ТГК-14 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2023    
  RUB ТМК /Трубная Металлургическая Компания/ — СД (рекоменд. по фин. див-даи 2022, о созыве ГОСА, предварительные итоги работы Группы за 1кв2023) 17,71 (1П2021) + 0,82 (фин) — див-д 2021 9,68 (1П2022) + 6,78 (9м2022) — див-д 2022
  RUB Саратовэнерго — СД (рекоменд. по див-дам 2022)    
  RUB Globaltruck — СД (рекоменд. по див-дам 2022)    