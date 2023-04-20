События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 апреля
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 21 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|3,1%
|3,1%
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|55
|55,1
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март)
|1,5%
|-0,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (март)
|-3,3%
|-3,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (март)
|-3,5%
|-3,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|1,2%
|-0,5%
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|47,3
|47,8
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|53,9
|53,4
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|44,7
|45,7
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|53,7
|53,3
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|47,3
|48
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (апрель)
|53,7
|53,7
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|55
|54,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (апрель)
|52,2
|52,6
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|47,9
|48,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|52,9
|53
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,9%
|-0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|1,4%
|-0,6%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|49,2
|49
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (апрель)
|52,3
|52,8
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель)
|52,6
|51,5
|17:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|588
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|748
|20:45
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-2,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|235,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|192,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-2,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-307,6 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-37,9 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-57,2 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-6,7 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|163,3 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сбербанк — ГОСА (реестр закрыт 28.03.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 11.05.2023)
|0 (ао, ап) — див-д 20210
|25 (ао, ап) — див-д 2022
|RUB
|ГМК Норильский никель — производственные результаты за 1кв2023
|RUB
|ТГК-1 — операционные результаты за 1кв2023
https://1prime.ru/experts/20230420/840430888.html