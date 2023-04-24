2023-04-24T08:45:19+03:00
2023-04-24T08:45:19+03:00
2023-04-24T08:45:19+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230424/840456149.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 апреля
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Ожидаемые в понедельник, 24 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 11:00
EUR
Германия — Индекс деловых... ПРАЙМ, 24.04.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 24 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (апрель)
|91,2
|91,5 (факт)
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (апрель)
|95,4
|96 (факт)
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (апрель)
|93,3
|94 (факт)
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|
|
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (март)
|-0,2%
|-0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|-1,7%
|0,3%
|16:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|РусГидро — операционные результаты за 1кв2023
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|RUB
|РусАгро — операционные результаты за 1кв2023
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|RUB
|Интер РАО — закрытие реестра для ГОСА (19.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 30.05.2023)
|0,23658380041773 — див-д 2021
|0,28365531801897 (рекоменд. СД) — див-д 2022
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|RUB
|Сургутнефтегаз — СД (вопрос о проведении ГОСА)
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