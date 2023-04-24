За неделю с 17 по 21 апреля пара доллар/рубль снизилась на 0,11%, до руб. 81,70 рубля, евро/рубль — на 0,49%, до 89,75 рубля, юань/рубль — на 0,65%, до 11,89 рубля. По итогам торгов на 21 апреля рубль слегка ослаб в отношении доллара и евро, но все еще находится в боковом диапазоне. К доллару он подешевел на 0,18%, к евро — на 0,24%. К юаню рубль подорожал на символические 0,04%.

Поддержку нацвалюте оказала стабилизация ситуации на нефтяных площадках, а также позитивные новости от Минфина РФ. Нефтяные котировки подросли на новостях о том, что США планируют осенью начать выкупать нефть для пополнения стратегических резервов при цене 70 долларов за баррель.

Центробанк и Минфин изучают возможность введения ежемесячного лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по приобретению зарубежного бизнеса, уходящего из страны. Минфин пытается снизить давление на рубль из-за низкой ликвидности иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

В понедельник, 24 апреля, на торгах в Азии рубль торгуется в небольшом плюсе. Баррель Brent подешевел на 1,19%, до 80,79 доллара. Десять суток пара доллар/рубль находится в боковом тренде в диапазоне 81-82 руб. за доллар. Несмотря на сохраняющееся давление на нефтяной рынок рубль последнюю неделю ведет себя как хорошо воспитанный ребенок, доллар и евро кажутся немного обидчивыми и находятся на расстоянии вытянутой руки. Сильного ослабления нацвалюты в конце не месяца не ожидаю, поскольку приближается пик налоговых выплат на 28 апреля. Если Минфин будет медлить с лимитами для крупных клиентов, продавших бизнес в России, то увидим новый виток ослабления рубля после завершения налогового периода.

По нефти инвесторов по-прежнему беспокоят потребительский спрос и перспективы экономики. Опасения усиливаются сохранением "ястребиного" настроя Федеральной резервной системы США. Если индекс доллара продолжит восстанавливаться до 101,84, то падения нефтяных котировки усилится до $78,50. Падение ниже не рассматриваю. Пополнение США стратегического нефтяного резерва может оказать положительное влияние на рынок, но не сейчас.

Индекс Мосбиржи повысился 0,08%, до 2639,85 п., индекс РТС — 0,06%, до 1019,20 п. Рост наблюдался в большинстве секторов, а наибольший пришелся на потребительский, транспортный и нефтегазовый сектор. Ключевое сопротивление проходит через 2675 п. Именно от этого уровня стоит ожидать коррекции на 9-10%.