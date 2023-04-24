Индекс Мосбиржи пять сессий подряд переписывает годовые максимумы. В пятницу он в моменте подходил к 2650 п., но закрытие прошло нейтрально. Половина оборота пришлась на акции Сбера.

Сегодня внешний фон с утра слабый из-за падения нефти и сырьевых площадок, однако статистика последних месяцев все-таки указывает на повышенную вероятность роста. На российском рынке появилась традиция расти в первый торговый день недели.

Сбер с дивидендами

Акционеры банка ожидаемо одобрили дивиденды в 25 рублей. Реакция участников в течение сессии была смешанной. Акции показали нейтральную динамику.

В ближайшее время

Выплата и дальнейшее реинвестирование дивидендов Сбера со второй половины мая выступит важным фактором поддержки всего российского рынка акций. Кроме того, сопоставимый объем средств в июне может поступить еще и от ЛУКОЙЛа, что позитивно для голубых фишек.

«Яндекс» выкупил долю Uber

Компания выкупила у Uber 29,98% в их совместном предприятии MLU. «Яндекс» станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Общая сумма сделки составила 702,5 млн долларов.

События сегодня

В понедельник последний день для попадания в реестр акционеров Beluga Group для получения дивидендов. Выплаты составят 400 рублей на акцию или 8,7% по текущим котировкам. «Русагро», ТГК-1, «Лента» и «РусГидро» опубликуют операционные результаты за I квартал 2023 года.

В мире

Первые финансовые результаты компаний

В США продолжается сезон корпоративных отчетов. При этом индекс S&P 500 не показывает какого-то трендового движения. В последние две недели он консолидируется чуть выше 2100 п.

К текущему моменту отчиталось 18% эмитентов из S&P 500. Среди них 76% показали более сильные результаты по чистой прибыли, чем предполагал консенсус-прогноз. Однако в целом прибыль компаний упала на 6,2% худшая динамика со II квартала 2020 г., когда была пандемия.

На этой неделе в центре внимания отчеты бигтехов: во вторник результаты представят Microsoft и Alphabet, в четверг Amazon.