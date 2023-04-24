МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 25 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  AUD Австралия — День АНЗАК/ANZAC Day — День защитника Отечества — выходной день    
11:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
12:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента    
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (апрель) -20 -16
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (февраль) 2,5% 0,1%
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) 15,8% -8,8%
16:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство 1,55 млн 1,413 млн
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (апрель) 104,2 104
17:00 USD США — Продажи нового жилья (март) 640 тыс 634 тыс
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (март) 1,1% 1,1%
20:00 USD США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот 3,954%  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -2,675 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Банк ВТБ — ВОСА (реестр закрыт 31.03.2023, в заочной форме, об увеличении УК банка путем допэмиссии)    