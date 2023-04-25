МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. В понедельник, 24 апреля, по итогам торгов рубль окрасился в зеленый цвет. Поддержку ему оказали рост нефтяных котировок, приближение пика налоговых платежей (28 апреля), а также общее ослабление доллара США. Пара доллар/рубль снизилась на 0,45%, до 81,33 руб., евро/рубль — на 0,02%, до 89,73 руб., юань/рубль — на 0,40%, до 11,77 руб. Die Welt назвал неожиданную замену доллару

Индекс доллара США попал под давление из-за падения доходности на фоне опасений ФРС и сохраняющейся неопределенности с потолком долга США. У Минфина США хватит денег до августа. Йеллен выступает за отмену лимита госдолга, самого большого в мире, поддерживая президента США Джо Байдена. Госдолг США превысил 31,7 трлн долларов. Понятно, что никто не будет сокращать расходы и госдолг. Красиво жить не запретишь. Неисполнение обязательств приведет к дефолту. Все больше стран, которых не устраивает внешняя политика США, избавляются от американских гособлигаций и переходят на расчеты в национальных валютах и юань.

Нефть подорожала на новостях о росте экспорта нефти в Индию и Китай. В марте Индия увеличила импорт нефти на 7,9% в годовом выражении, до 20,5 млн тонн. Объемы переработки выросли примерно на 3% и достигли рекордных 23 млн тонн. Китай импортировал в прошлом месяце 52,3 млн тонн нефти, что на 22,5% выше показателя за март прошлого года. Объем нефтепереработки вырос на 8,8% и составил рекордные 63,9 млн тонн.

Во вторник, 25 апреля, баррель Brent стоит $82,70. Утренняя сессия открылась небольшим ростом по иностранным валютам. Несмотря на приближающиеся налоговые выплаты экспортерами, предложение валюты может оказаться на низком уровне из-за того, что расчеты проводятся в национальных валютах. Средний торговый объем за последние 30 торговых дней составляет $1,05 млрд. Объемы не растут. Уход от недружественных валют, останавливает рубль от восстановления позиций.

В рамках технической коррекции рубль может укрепиться до 78 руб., но для этого цене на нефть Brent нужно закрепиться выше $89, а Минфину РФ установить лимиты на покупку валюты для зарубежных компаний, продающих свой бизнес в России. Чем дольше пара доллар/рубль держится выше 80 руб., тем выше вероятность укрепления доллара до 85 руб.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,17%, до 2635,43 п., тогда как индекс РТС повысился на 0,16%, до 1020,88 п. По индексу Мосбирже восходящий тренд по-прежнему актуален. Он поддерживается новостями о дивидендах. Рост котировок, входящих в индекс IMOEX, замедлился. Участники рынка фиксируют прибыль по мере приближения значения индекса к ключевому сопротивлению 2680 п.