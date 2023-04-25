МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. На этот раз торговая неделя на российском рынке началась нейтрально. Индекс Мосбиржи в шестой раз подряд переписал годовые максимумы, но закрытие проходило без существенных изменений. Торговая активность частников также снизилась относительно конца прошлой недели. В лидерах роста были девелоперы, а также сектор электроэнергетики.

На валютном рынке ситуация стабильна: курс USD/RUB вторую неделю находится в коридоре 81-82. На рынке рублевых облигаций также затишье и продолжительная консолидация.

Дивидендные решения

ММК: Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. решение ожидаемое, так как главный акционер ранее отмечал, что до конца года выплаты не на повестке.

НОВАТЭК: Акционеры одобрили дивиденды 60,58 руб. Решение также ожидаемое. Доходность 4,6%. Последний день для покупки будет в эту пятницу.

Слабые отчеты

"Лента": Опубликованы операционные результаты за I квартал. Из-за эффекта высокой баз прошлого года выручка упала на 5,6%, а LFL-продажи на 5,6%. Маржинальность по EBITDA всего 2,1%. Цифры очень слабые и не

вызывают оптимизма в отношении акций "Ленты".

"Русагро": Также опубликованы очень скромные операционные результаты за I квартал. Выручка рухнула на 23% в годовом выражении. Почти все ключевые сегменты показывают спад. С учетом того, что компания пока еще и не платит дивиденды из-за иностранной регистрации, ожидать высокого спроса на бумаги "Русагро" со стороны инвесторов пока сложно.

В мире

Американский рынок акций продолжает показывать боковую динамику на фоне затухающей волатильности. Индекс S&P 500 начал неделю нейтрально, оставшись в районе 4140 п. Сегодня в фокусе будут отчеты Microsoft и Alphabet. Они выйдут уже после закрытия торгов.

Отчеты пострадавших банков

Среди публикуемых отчетов многие участники обратили внимание на вышедшие цифры First Republic Bank, который в I квартале на фоне банковского кризиса столкнулся с масштабным бегством вкладчиков, а его акции рухнули более чем в 6 раз. Как оказалось, объем депозитов упал за квартал на 40%, что хуже ожиданий аналитиков. Но в данный момент ситуация с оттоками уже стабилизировалась. Банк вынужден был существенно сократить все расходы, ведь стоимость фондирования для него увеличилась из-за кризиса доверия. На фоне отчета акции First Republic Bank сначала вросли на 12%, а затем рухнули на 20% на вечерней сессии.