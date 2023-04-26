МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Во вторник, 25 апреля, торги по рублю закрылись разнонаправленно. Рубль подешевел к доллару и укрепился к евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,35%, до 81,61 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,25%, до 89,50 руб., юань/рубль — на 0,13%, до 11,75 руб. Медведев предрек возврат к национальным валютам в Европе

Курс рубля оказался под давлением на фоне восстановления индекса доллара (DXY) и снижения нефтяных котировок. Доллар поддерживается ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Согласно последним данным CME Group, вероятность повышения ставки до 5,25% составляет 76,7%. Нефть подешевела после выхода макроданных в США. Ведущий экономический индекс Conference Board еще больше снизился в марте, предполагая, что рецессия начнется в середине 2023 года.

В среду, 26 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше $81 за баррель. Покупатели нащупали поддержку в районе $80,40 и сейчас пытаются развить бычий импульс в направлении $81,90 за баррель. Если американская статистика продолжит разочаровывать трейдеров, то покупателям придется отступать к уровню $78,00.

Пара доллар/рубль продолжает торги у отметки 81,50 руб. в ожидании новой порции информации, которая бы могла вытолкнуть рубль из сформировавшего диапазона 80,90 — 81,30 руб. Поскольку рубль не может укрепиться с 11 апреля, то несмотря на подготовку экспортерами к налоговым выплатам, в ближайшие дни стоит ожидать прорыва уровня 83,50 руб. и теста уровня 85 руб. ВТБ спрогнозировал, когда клиенты откажутся от вкладов в долларах и евро

Внимание инвесторов приковано к заседанию ФРС США, а также динамике цен на нефть. Перед майским заседанием Штаты опубликуют отчеты о занятости в США, инфляции и потребительским расходам. Данные окажут сильное влияние на доллар и цены на нефть, а они уже на рублевые пары.

Индекс Мосбиржи снизился 0,33%, до 2626,86 п., РТС — на 0,69%, до 1013,87 п. Активность инвесторов на фондовом рынке низкая. Динамика курса USD/RUB не влияет на индекс Мосбиржи из-за продолжительной консолидации. Индекс вырос на 9% в течение 25 торговых дней. Скорость роста замедляется. Видны уже признаки слабости и нехватки покупателей, чтобы двигаться цены выше. Индекс Мосбиржи находится в зоне фиксирования прибыли по длинным позициям в акциях, которые входят в индекс. Если 2600 не устоит, то это станет первым медвежьим сигналом к падению ниже.