МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. На российском рынке акций во вторник продолжилась нейтральная динамика. Волатильность и обороты торгов остаются пониженными. Индекс Мосбиржи откатился к 2620 пунктам. Финэксперт оценил последствия внешнего управления активами для рынка акций

Среди ликвидных акций нет единой динамики. Можно выделить лишь опережающий рост строительного сектора второй день подряд. В целом по индексу Мосбиржи по-прежнему актуален восходящий тренд, но в моменте оказывается недостаточно новых драйверов для его продолжения.

Закон об ответном изъятии иностранных активов

Росимущество станет временным управляющим иностранных активов в России, которые президент поручил изъять в качестве ответной меры у держателей из недружественных стран. Первыми под этот указ попали 83,73% акций "Юнипро", которые контролируются немецкой Uniper SE. А также Fortum, которая среди прочего владеет 30% ТГК-1.

Полноценная продажа новому акционеру пакетов "Юнипро" и ТГК-1, видимо, откладывается надолго. Как отмечается, временный управляющий среди прочего осуществляет полномочия собственника ценных бумаг.

Никто не знает дивиденды "Сургутнефтегаза"

Компания накануне объявила дату годового общего собрания акционеров (ГОСА) оно состоится 30 июня. Однако, в отличие от прошлых лет, не была опубликована конкретная рекомендация совета директоров по дивидендам, хотя среди вопросов ГОСА она есть. В прошлом году она появлялась день в день с анонсом ГОСА. ВТБ спрогнозировал, когда клиенты откажутся от вкладов в долларах и евро

Отсутствие конкретики — это неопределенность, которую так не любят инвесторы. В результате привилегированные акции упали на 3,5%. Не исключено, что подробности будут опубликованы лишь с 9 июня, когда акционеры смогут ознакомиться с материалами к собранию акционеров.

Старт торгов акциями Genetico

В среду в рамках IPO начнутся торги бумагами новой компании на Московской бирже. Genetico разместила 10 млн акций по цене 17,88 руб. Это 12% от капитала компании. Размер эмитента пока небольшой, так что ликвидность, вероятно, будет невысокой.

В мире

Провал в США. Индекс S&P 500 во вторник упал на 1,6%. Снижение показали все сектора. В центре внимания был обвал наполовину акций First Republic Bank, который ранее отчитался о существенном падении объема депозитов на фоне банковского кризиса в I квартале. Банк изучает возможность продажи долгосрочных ипотечных кредитов и ценных бумаг на сумму до $100 млрд в рамках плана спасения. Медведев предрек возврат к национальным валютам в Европе

Отчеты бигтехов все исправили. Прибыль и выручка Microsoft превзошла ожидания аналитиков. Отчет вышел уже после закрытия основной сессии. На постмаркете бумаги прибавили 8,5%. Прибыль и выручка Alphabet также оказалась выше прогнозов. Кроме того, совет директоров одобрил байбэк на $70 млрд. Акции выросли на 1,5%.

Цифры этих двух крупнейших компаний улучшили настроения на рынке и сегодня с утра наблюдается как рост фьючерсов на S&P 500, так и умеренный подъем сырьевых площадок.