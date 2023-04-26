Надо сказать, что в настоящее время отмечается повышенный интерес к Африканскому континенту. Страны региона все больше вовлекаются в международную торговлю и интеграцию. Так, по данным UNCTAD, доля стран Африканского континента в общемировом экспорте в 2022 году составила 2,6%, а в общемировом импорте — 2,8%. В 2021 году в полном объеме начала функционировать Африканская континентальная зона свободной торговли (African Continental Free Trade Area, AfCFTA), призванная устранить торговые барьеры и стимулировать внутриафриканскую торговлю.

Страны Африки имеют существенный потенциал для наращения торгово-экономического сотрудничества с Россией. Однако здесь нашей стране придется столкнуться и с достаточно высокой конкуренцией. При этом основным конкурентом России на африканском континенте является Китай — ключевой торговый партнер Африки. В 2021 году, по зеркальным данным ITC Trade map, доля Китая в общем экспорте стран Африки составила 12,9% (+4% по сравнению с 2018 годом), в общем импорте — 18% (+22,5% по сравнению с 2018 годом). Россия же по поставкам товаров в Африку по данным за 2021 год занимала 14-е место (объем экспорта из России в Африку в 2021 году составил 15,2 млрд долл.), а по закупкам африканских товаров — 51-е (объем импорта из Африки в Россию в 2021 году составил 1,5 млрд долл.). Надо сказать, что в настоящий момент не все страны Африки опубликовали или передали в международные статистические системы данные о своей торговле за 2022 год, поэтому провести анализ внешней торговли Африки за 2022 год затруднительно.

В последние годы в целом наблюдается положительная динамика внешней торговли России с большинством стран Африканского континента. Так, по данным ITC Trade map в 2021 году по сравнению с 2020 годом снижение объемов экспорта из России в Африку наблюдалось только в 17 странах из 55, которые в совокупности в 2021 году занимали около 8% общего объема экспорта России в страны Африки. Наибольшее снижение объемов экспорта в этот период наблюдалось в отдельных странах Восточной и Западной Африки: Нигер, Кабо-Верде, Гамбия, Замбия, Мозамбик. Наибольший рост экспорта в тот же периоде, в свою очередь, наблюдался в странах Центральной Африки, в том числе: Экваториальная Гвинея (в 2,7 раз), Камерун (в 2,5 раза), ЦАР (в 2,4 раза), Габон (в 2,3 раза) — и в странах Восточной Африки, в том числе: Эритрея (в 22, 9 раз), Руанда (в 8,6 раз), Эфиопия (в 7,3 раза), Джибути (в 4,8 раз), Маврикий (в 3,8 раз).

Доля топ-5 стран Африки по объему ВВП на 2021 год (данные Всемирного банка): Нигерии, ЮАР, Египта, Алжира и Марокко — в совокупности в общем объеме экспорта России в страны Африки в 2021 году составила 65%, в импорте — 62%.

Общее представлении о географии и объемах экспорта/импорта России в/из стран Африки можно составить по данным, представленным на инфографике (рис. 1). Видно, что генеральными торговыми партнерами России среди стран Африки являются страны Северной, Южной и Западной Африки, а именно: Египет (доля в общем товарообороте России и Африки в 2021 г. — 27%), Алжир (17%), Марокко (9%), Сенегал (7%), ЮАР (6%), Нигерия (5%). При этом основными импортерами российской продукции являются Египет и Алжир, а основными экспортерами товаров в Россию: ЮАР, Египет, Марокко.

География внешней торговли России со странами Африки в 2021 году

Основой экспорта России в страны Северной Африки (по данным 2021 года, за исключением непоименованных нигде товаров) являются злаки (группа ТН ВЭД — 10), минеральное топливо, нефть (группа ТН ВЭД — 27). В топ товаров российского импорта из стран Северной Африки входят съедобные фрукты и орехи, овощи, предметы одежды, в том числе предметы мужской и женской одежды (платья, юбки, костюмы и т.д.) (группы ТН ВЭД 08, 07, 6202, 6203, 6204, 6206 соответственно), из стран Южной Африки: овощи; руды, шлак и зола; средства наземного транспорта, в том числе легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства, части и принадлежности моторных транспортных средств (группы ТН ВЭД 08, 26, 8703, 8708 соответственно).

При этом на рынках России и стран Африки имеется нереализованный экспортный потенциал во взаимной торговле. Так, нереализованный экспортный потенциал (НЭП) стран Африки на рынке России оценивается в 1,9 млрд долл. США (данные ITC), при этом наибольший НЭП наблюдается у стран Северной Африки (865 млн долл.) и стран Восточной Африки (378 млн долл.). С точки зрения товарной структуры для стран Африки наибольший НЭП в Россию наблюдается в части поставок фруктов, минеральных ресурсов, какао, химических продуктов.

НЭП России на рынках стран Северной Африки оценивается в 3,9 млрд долл., Восточной Африки — 674 млн долл., Западной Африки — 602 млн долл., Центральной Африки — 245,2 млн долл., Южной Африки — 99 млн долл. С точки зрения товарной структуры для России наибольший НЭП наблюдается в части поставок на Африканский континент пшеницы; черные металлы, древесина и изделия из нее (данные ITC).

С точки зрения сотрудничества России и стран Африки в числе приоритетных направлений (помимо развития взаимной торговли, в первую очередь теми товарами, по которым наблюдается наиболее значительный нереализованный экспортный потенциал) можно отметить следующие.

Во-первых, развитие взаимной торговли услугами. Здесь, наверное, ключевым направлением является торговля туристическими услугами. Отмечается рост спроса на туристические услуги в странах Восточной и Южной Африки (ЮАР, Мадагаскар, Танзания и др.). Египет и Сейшельские острова также остается одним из наиболее популярных туристических направлений для России. Перспективным направлением также является торговля образовательными услугами. По данным Минобрнауки России, за последние 13 лет численность африканских студентов, обучающихся в российских вузах, выросла в 3 раза. По состоянию на текущий (2022/2023) учебный год в российских ВУЗах обучается около 35 тыс. африканских студентов, что на 12,9% больше, чем в прошлом учебном году. Также планируется увеличить квоту для бесплатного обучения африканцев в российских ВУЗах (сейчас по квоте обучается порядка 6 тыс. африканцев).

В-третьих, перспективным направлением сотрудничества является инвестиционное сотрудничество. По данным ЮНКТАД, по итогам 2021 г. приток общемировых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страны Африки составил около 83 млрд долл., увеличение по сравнению с предыдущем годом в 2 раза, что говорит о росте инвестиционной привлекательности Африканского континента. Здесь также основным конкурентом России является Китай. В настоящее время на долю России приходится менее 1% всех ПИИ в Африку. Ключевые российские инвестиции в Африке связаны с нефтегазовой отраслью и атомной энергетикой.

В целом с учетом текущей геополитической обстановки и продолжающегося санкционного давления стран Запада, наращение объемов сотрудничества с африканскими партнерами представляется одним из наиболее перспективных направлений, хотя и достаточно сложным с точки зрения конкурентной борьбы.