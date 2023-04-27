МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. В среду, 26 апреля, по итогам торгов рубль закрылся без изменения к доллару США и сильно подешевел к евро. Пара доллар/рубль закрылась на отметке 81,61 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,85%, до 90,26 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,03%, до 11,75 руб. Ведущие ЦБ сократят частоту предоставления долларовой ликвидности рынку

Рубль устоял против доллара из-за общего ослабления доллара на Форекс, несмотря на обвал цен на нефть. Баррель Brent подешевел на 3,77%, до $77,67 за баррель. По нефтяному рынку ударил банковский кризис. После публикации отчета за 1 квартал акции проблемного банка First Republic Bank за два дня подешевели на 54%, до $5,69. Инвесторы опасаются усиления кризиса и плохих отчетов по другим крупным банкам.

Поскольку не все еще банки отчитались за 1 квартал, то инвесторы ожидают плохих отчетов по другим банкам, которые могут спровоцировать бегство из рисковых активов. Из-за продаж акций банковского сектора покупатели проигнорировали сокращение запасов по нефти и нефтепродуктам.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 апреля, сократились на 5,05 млн баррелей, до 460,9 млн баррелей (прогноз был —1,5 млн баррелей). Запасы бензина в США снизились на 2,4 млн баррелей, до 221,1 млн. (прогноз был —0,9 млн), запасы дистиллятов — на 0,6 мл баррелей, до 111,5 млн баррелей (прогноз был —0,8 млн баррелей).

Евро подорожал на фоне ослабления доллара и опубликованной позитивной статистики в Германии. Индекс доверия потребителей к экономике Германии на май увеличился до минус 25,7 пункта с пересмотренного значения апреля в минус 29,3 пункта. Также давление на рубль оказало решение Кремля ввести внешнее управление в российских дочерних структурах европейских энергетических компаний Uniper и Fortum, а также обвал цен на нефть из-за падения фондовых индексов. ЦБ не сможет снять ограничения на выдачу средств с валютных вкладов

В четверг, 27 апреля, на торгах в Азии баррель стоит $77,93 за баррель. Техническая картина по нефти не изменилась. Цена остается торговаться в широком ценовом диапазоне $70,00 — 89,00. Снижение котировок остановилось на важном уровне поддержки. Если в четверг цена скорректируется до $80,50, значит мы еще увидим рост до $87 к 10 июня. Если отскока не последует, значит покупатели будут отступать к $70. Там инвесторы будут дожидаться результатов заседания ФРС США.

Утренняя сессия открылась снижением по рублю. Падение цен на нефть — негативный фактор для рубля, поскольку снижает валютную выручку экспортеров и налоговые поступления в бюджет. Как только пройдет пик налоговых выплат, по рублю ожидается новый виток ослабления по всему рынку. На сегодня по доллару ожидаю повышения до 82,30 руб. После заседания ЦБ России (28 апреля) рубль может ослабиться сильнее перед выходными. Цель на ближайшие три торговых дня 83,50 руб.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,25%, до 2620,33 п., РТС — на 0,28%, до 1011,06п. Индексы начинают медленно сползать вниз, чем показывают слабость рынка и увеличивают риски глубокой коррекции после ралли на несколько десятков процентов. Тема с дивидендами отходит на второй план. На четверг по индексу Мосбиржи поддержка находится на уровне 2605 п. Техническая картина указывает на то, что если она не устоит, то падаем до 2575 п.