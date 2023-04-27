МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций сползает вниз из-за отсутствия новых драйверов и слабого внешнего фона. Индекс Мосбиржи потерял еще 0,3%. При этом снижение происходит на падающих оборотах. То есть нет крупных активных распродаж. В лидерах роста и по обороту оказались акции ВТБ (+5%) без каких-то важных новостей. Россия увеличила вложения в американские государственные облигации

Учитывая слабую динамику нефтяных цен, шансы на умеренное снижение рынка сохраняются. В том числе это локально касается и акций нефтегазового сектора.

Акции "Юнипро" в фокусе

В бумагах была очень волатильная сессия (3 место по обороту), отражающая непонимание многих инвесторов эффекта от того, что активы компании перешли во временное управление к Росимуществу. Кто-то считает, что это приведет к скорой продаже пакета Uniper или выплате дивидендов. Кто-то полагает, что история затянется и выплат от "Юнипро" ждать не приходится.

В целом рассматриваем эту новость, скорее, как отрицательную для «Юнипро». Возврат к дивидендам, видимо, пока не на повестке.

Годовая инфляция уже 2,5%

За неделю рост цен в РФ составил 0,1%. Это выше, чем неделей ранее, но говорить об ускорении инфляции на основе этих данных преждевременно.

В годовом выражении за счет эффекта высокой базы прошлого года темп роста индекса потребительских цен опустился до 2,5%. Ожидаемо, и влияние на рынок акций и облигаций нейтральное. В мае¬-июне он вновь начнет расти. Акции Genetico дорожают на 40 процентов относительно цены размещения

Первый день торгов Genetico

Акции компании выросли на максимально допустимую величину 40% в первую сессию после IPO. Крупных продавцов не было. Оборот составил лишь 47 млн руб. IPO можно признать успешным для участвующих в нем акционеров, но отметим, что нужно быть готовым в будущем к невысокой ликвидности бумаг ввиду небольшого размера самого эмитента (капитализация менее 3 млрд руб.).

События сегодня:

Состоится заседание совета директоров "Татнефти". В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 г. Компания уже выплачивала дивиденды за I полугодие и 9 месяцев 2022 г. Исходя из результатов IV квартала по МСФО сумма итоговых выплат может быть около 21,7 руб. или 5,3%.

X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.

"Яндекс" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г. Ожидается сохранение сильной динамики ключевых показателей и прибыльности на фоне невысокой базы прошлого года. В фокусе также комментарии компании по планам реструктуризации бизнеса.

"РусГидро", "Юнипро" и ТГК-1 опубликуют финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г.

Fix Price опубликует операционные результаты за I квартал 2023 г.

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов банка «Приморье» за II полугодие 2022 г. Доходность составляет 4,8%. Эксперт рассказал, как выявляют биржевых манипуляторов с помощью ИИ

В мире

Провал нефти ниже $80. Фьючерсы Brent в среду снизились на 3,8%. Котировки опустились к $78, то есть к значениям, которые были до недавнего решения ОПЕК о добровольном снижении добычи на 1,16 млн б/с.

Просадка предположительно может быть недолгой. Дело в том, что в действительности сокращения производства еще даже не было. Решение ОПЕК+ предполагает снижение добычи с мая. Так что реальное влияние этого фактора на мировой баланс спроса и предложения еще не проявилось.

Вместе с тем, недельная статистика по запасам нефти в США и нефтепродуктов указывает на их падение сильнее ожиданий. Кроме того, добыча в стране сократилась на 100 тыс. б/с. Все это также в преддверии высокого сезона спроса на топливо указывает в пользу поддержки нефтяных цен.

Палата представителей США приняла закон о повышении лимита госдолга. Согласно закону, лимит долга повысят на $1,5 трлн с текущих $31,4 трлн, но потребуется сокращение расходов $4,5 трлн. Решение не финальное. Закону еще нужно пройти через сенат, в котором большинство у демократов. Аналитики не ожидают, что это произойдет без внесения множества правок в его текущую версию. Байден также не готов будет. поддержать закон в таком виде.

Минфин США вскоре опубликует оценку того, когда правительству будет грозить дефолт без повышения лимита заимствований. Эксперты ожидают, что эта может быть в период июня-июля.

Акции Microsoft в лидерах. На рынке США накануне почти все отраслевые индексы закрывались в минусе. Рост был только технологическом секторе за счет бумаг Microsoft, подскочивших после отчета на 7%.

Кроме того, британский антимонопольный регулятор отказал в одобрении сделки по покупке Activision Blizzard со стороны Microsoft за $69 млрд. Это привело к падению акций первой компании на 11%, но для акций Microsoft подобное решение инвесторы оценили положительно.