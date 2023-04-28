МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. 27 апреля торги по рублю завершились в плюсе. На валютной секции Мосбиржи во время основной торговой сессии курс доллара и евро перешли к снижению. Рубль мог получить поддержку продаж валютной выручки экспортеров перед пиком налоговых выплат и стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Нефть марки Brent подорожала на 0,77%, до $78,26. По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,35%, до 81,33 руб., евро/рубль — на 0,60%, до 89,72 руб., юань/рубль — на 0,42%, до 11,70 руб. В банковской системе США обнаружена еще одна "черная дыра"

Также некоторую помощь национальной валюте оказало улучшение ситуации с дефицитом госбюджета. Согласно последним данным, Федеральный бюджет за первый квартал 2023 года исполнен с дефицитом 2,4 трлн. рублей (при плановом уровне 2,9 трлн рублей на весь 2023 год). Ранее прогнозировалось, что за 1 квартал дефицит превысит 4 трлн руб.

Нефтяной рынок остается нестабильным. Инвесторы пытаются оценить риски рецессии, которая снизит спрос на нефть и нефтепродукты. Сейчас их волнует вопрос — не разрастется ли банковский кризис по всему миру, а пока акции американского банка First Republic Bank (FRC) подросли на 8,79%, до $6,19.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщил журналистам, что на текущий момент нефтяной рынок находится в балансе и не нуждается в новых сокращениях добычи нефти. Для покупателей позитивный фактор, а при восстановлении он поддержит рубль.

В центре внимания заседание Банка России. По прогнозам ожидается, что ключевая ставка останется на уровне 7,5% годовых. Считаю, что решение ЦБ сохранить ставку будет оптимальным для текущей ситуации и направлено на поддержание экономической активности и обеспечение финансовой стабильности. Решение не отразится на валютном рынке. К закрытию жду умеренного ослабления рубля до зоны 81,90-82,00 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,99%, до 2646,19 п., индекс РТС — на 1,32%, до 1024,44 п. После четырех дневной консолидации российский рынок вновь начал расти. Покупателям удалось избежать масштабной коррекции. Техническая картина не изменилась, среднесрочный тренд остается в силе. Ключевым сопротивлением выступает уровень 2685 п. — уровень, от которого может начать глобальный фиксинг по длинным позициям в акциях, входящих в индекс Мосбиржи.