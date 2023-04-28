МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций за одну сессию отыграл всю просадку предыдущих сессий. Индекс Мосбиржи в четверг вырос на 1,2% и вернулся в районе годовых максимумов на высоких оборотах. Банковский кризис догнал США и стучится в дверь. Теперь они не остановятся

Среди тяжелых голубых фишек сильнее рынка были "Газпром", Сбер и акции ВТБ, выросшие на 8%. Вчерашний подъем задал новый импульс в рамках растущего тренда, и он еще может быть продолжен в сторону 2700 п. Сегодня внешний фон с утра нейтральный, так что глубокого отката перед длинными выходными не ожидается. В понедельник торгов на российском рынке не будет.

ВТБ лидер по приросту и обороту

Бумаги достигли максимума за год и прибавили 8%. Ускорение произошло на фоне публикации отчета за I квартал. Чистая прибыль оказалась рекордной в истории банка 146 млрд руб. Были подтверждены прогнозы на год с обновлением уровня прибыли 2021 г. (327,4 млрд руб.). С одной стороны, это позитивно и реакция бумаг выглядит оправданной. С другой, ранее менеджмент уже обозначал цели по рекордной прибыли за I квартал. Кроме того, фактор дивидендов сместился на 2025 г. В этой ситуации фиксация длинных позиций на фоне ралли выглядит логичной.

Дивиденды "Татнефти"

Совет директоров рекомендовал 27,71 руб. или 6,6% по текущим. Цифры оказались чуть выше ожиданий, более 50% от чистой прибыли по МСФО. Позитивно. В России ждут ускорения мировой дедолларизации из-за событий на Западе

Опубликованы отчеты

"Яндекс". Сильные результаты, лучше ожиданий. Выручка выросла на 54%. Однако акции упали на 0,5%. Ключевым моментом остается неопределенность по поводу реорганизации компании. В «Яндексе» продолжают работать над этим вопросом. Этот момент сейчас является более приоритетным, чем сильные финансовые результаты. На Мосбирже торгуются акции именно компании из Нидерландов, и инвестором важно, чтобы при выделении российского направления они получили соответствующую акционерную стоимость.

"Юнипро". Вышел сильный отчет по РСБУ за I квартал, который только подтвердил устойчивое положение компании и ее фундаментальную недооценку. В то же время дальнейшему росту мешает неопределенность, связанная с установлением внешнего управления. Так что в целом положительный взгляд по акциям сохраняется, но с поправкой на последние корпоративные события и риски затягивания бездивидендного периода.

X5 Group. Опубликованы неплохие финансовые результаты I квартала на уровне ожиданий. Выручка выросла на 15% г/г, однако EBITDA снизилась на 5% г/г.

Fix Price. Вышел операционный отчет за I квартал. Выручка в годовом выражении выросла на 5,2%, но LFL-продажи провалились на 5,1%. Очень слабый результат. Компания списывает слабые цифры по LFL-продажам на высокую базу пошлого года, когда был ажиотажный спрос. Однако у той же X5 этот показатель увеличился на 6,5%. Оценка бумаг Fix Price выглядит завышенной относительно сектора.

"РусГидро". Опубликованы нейтральные результаты по РСБУ за I квартал. Сдержанные ожидания по акциям компании. Банк России знает что будет

Заседание ЦБ

Банк России в 13:30 опубликует решение по ключевой ставке. Абсолютное большинство экспертов склоняются к тому, что регулятор оставит ее на прежнем уровне 7,5%. При этом жесткий комментарий по поводу возможности повышения ставки в будущем при росте инфляционных рисков, вероятно, сохранится. Вместе с пресс-релизом ЦБ ждем и новые среднесрочные прогнозы по основным макропоказателям. В 15:00 состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Важное сегодня

Дивиденды "Норникеля". Сегодня состоится заседание совета директоров по дивидендам за 2022 г. На рынке нет консенсуса по поводу их размера, так как прежние принципы акционерного соглашения с привязкой к EBITDA уже не работают.

Сегодня последний день перед закрытием дивидендного реестра в акциях НОВАТЭКа. Доходность 4,6%.

"Юнипро" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.

OKEY и Группа "Мать и Дитя" опубликуют операционные результаты за I квартал 2023 г.

Состоятся заседания советов директоров ТГК-14 и ЭсЭфАй. В повестках есть вопрос дивидендов.

В мире

Резкий рост акций. В четверг рынок акций США показал уверенный подъем. Индекс S&P 500 вырос на 2% и это вторая лучшая сессия в этом году. Все сектора вчера завершали сессию в плюсе. Сильную динамику показывают акции бигтехов.

Аmazon опубликовал отчет лучше ожиданий по выручке. Но после закрытия торгов на постмаркете котировки снизились на 2% из-за комментариев менеджмента по поводу продолжающегося слабого роста облачного направления.

Акции Intel выросли на 4% после отчета. Убыток оказался меньше ожиданий, а выручка превзошла прогнозы. Тем не менее продажи Intel падают уже 5 квартал подряд.