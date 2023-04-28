Рынок получил новый импульс
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций за одну сессию отыграл всю просадку предыдущих сессий. Индекс Мосбиржи в четверг вырос на 1,2% и вернулся в районе годовых максимумов на высоких оборотах.
Среди тяжелых голубых фишек сильнее рынка были "Газпром", Сбер и акции ВТБ, выросшие на 8%. Вчерашний подъем задал новый импульс в рамках растущего тренда, и он еще может быть продолжен в сторону 2700 п. Сегодня внешний фон с утра нейтральный, так что глубокого отката перед длинными выходными не ожидается. В понедельник торгов на российском рынке не будет.
ВТБ лидер по приросту и обороту
Бумаги достигли максимума за год и прибавили 8%. Ускорение произошло на фоне публикации отчета за I квартал. Чистая прибыль оказалась рекордной в истории банка 146 млрд руб. Были подтверждены прогнозы на год с обновлением уровня прибыли 2021 г. (327,4 млрд руб.). С одной стороны, это позитивно и реакция бумаг выглядит оправданной. С другой, ранее менеджмент уже обозначал цели по рекордной прибыли за I квартал. Кроме того, фактор дивидендов сместился на 2025 г. В этой ситуации фиксация длинных позиций на фоне ралли выглядит логичной.
Дивиденды "Татнефти"
Совет директоров рекомендовал 27,71 руб. или 6,6% по текущим. Цифры оказались чуть выше ожиданий, более 50% от чистой прибыли по МСФО. Позитивно.
Опубликованы отчеты
- "Яндекс". Сильные результаты, лучше ожиданий. Выручка выросла на 54%. Однако акции упали на 0,5%. Ключевым моментом остается неопределенность по поводу реорганизации компании. В «Яндексе» продолжают работать над этим вопросом. Этот момент сейчас является более приоритетным, чем сильные финансовые результаты. На Мосбирже торгуются акции именно компании из Нидерландов, и инвестором важно, чтобы при выделении российского направления они получили соответствующую акционерную стоимость.
- "Юнипро". Вышел сильный отчет по РСБУ за I квартал, который только подтвердил устойчивое положение компании и ее фундаментальную недооценку. В то же время дальнейшему росту мешает неопределенность, связанная с установлением внешнего управления. Так что в целом положительный взгляд по акциям сохраняется, но с поправкой на последние корпоративные события и риски затягивания бездивидендного периода.
- X5 Group. Опубликованы неплохие финансовые результаты I квартала на уровне ожиданий. Выручка выросла на 15% г/г, однако EBITDA снизилась на 5% г/г.
- Fix Price. Вышел операционный отчет за I квартал. Выручка в годовом выражении выросла на 5,2%, но LFL-продажи провалились на 5,1%. Очень слабый результат. Компания списывает слабые цифры по LFL-продажам на высокую базу пошлого года, когда был ажиотажный спрос. Однако у той же X5 этот показатель увеличился на 6,5%. Оценка бумаг Fix Price выглядит завышенной относительно сектора.
- "РусГидро". Опубликованы нейтральные результаты по РСБУ за I квартал. Сдержанные ожидания по акциям компании.
Банк России знает что будет
Заседание ЦБ
Банк России в 13:30 опубликует решение по ключевой ставке. Абсолютное большинство экспертов склоняются к тому, что регулятор оставит ее на прежнем уровне 7,5%. При этом жесткий комментарий по поводу возможности повышения ставки в будущем при росте инфляционных рисков, вероятно, сохранится. Вместе с пресс-релизом ЦБ ждем и новые среднесрочные прогнозы по основным макропоказателям. В 15:00 состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Важное сегодня
- Дивиденды "Норникеля". Сегодня состоится заседание совета директоров по дивидендам за 2022 г. На рынке нет консенсуса по поводу их размера, так как прежние принципы акционерного соглашения с привязкой к EBITDA уже не работают.
- Сегодня последний день перед закрытием дивидендного реестра в акциях НОВАТЭКа. Доходность 4,6%.
- "Юнипро" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.
- OKEY и Группа "Мать и Дитя" опубликуют операционные результаты за I квартал 2023 г.
- Состоятся заседания советов директоров ТГК-14 и ЭсЭфАй. В повестках есть вопрос дивидендов.
В мире
Резкий рост акций. В четверг рынок акций США показал уверенный подъем. Индекс S&P 500 вырос на 2% и это вторая лучшая сессия в этом году. Все сектора вчера завершали сессию в плюсе. Сильную динамику показывают акции бигтехов.
Аmazon опубликовал отчет лучше ожиданий по выручке. Но после закрытия торгов на постмаркете котировки снизились на 2% из-за комментариев менеджмента по поводу продолжающегося слабого роста облачного направления.
Акции Intel выросли на 4% после отчета. Убыток оказался меньше ожиданий, а выручка превзошла прогнозы. Тем не менее продажи Intel падают уже 5 квартал подряд.
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