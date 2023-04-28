Пока текущая динамика инфляции не требует повышения ставки, но проинфляционные риски остаются преобладающими. В этой ситуации ЦБ снова занял выжидательную позицию и не стал менять текущие параметры денежно-кредитной политики.

В пользу сохранения ключевой ставки выступают текущие умеренные темпы инфляции, которые пока укладываются в базовый прогноз ЦБ по инфляции — 4,5-6,5% на конец этого года с возвращением к целевым 4% в 2024 году.

Кроме этого, годовая инфляция к 24 апреля снизилась до 2,5% с 11% в феврале и 3,5% в марте. Резкое падение годовой инфляции могло повлечь за собой уменьшение инфляционных ожиданий населения, которые в апреле снизились до 10,4% с 10,7% в марте.

В то же время некоторые проинфляционные риски, на наш взгляд, ещё выросли с прошлого мартовского заседания Банка России. Такими проинфляционными рисками являются дальнейшее ослабление курса рубля, высокий рост зарплат из-за дефицита кадров на рынке труда и сохраняющиеся риски расширения дефицита бюджета.

Поэтому Банк России несколько ужесточил сигнал о будущих действиях — «В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки…».

Кроме этого, ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в этом году — до конца года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 7,1-8,6%. Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год оставлен на уровне 6,5-7,5% и на 2025 год — 5,0-6,0%.

В базовом сценарии мы ожидаем, что уже на следующем заседании 9 июня Банк России начнёт цикл повышения ключевой ставки и поднимет её на 25 б.п., до 7,75%. Мы сохраняем наш прогноз о том, что ЦБ в этом году поднимет ключевую ставку на 150 б.п., до 9%. Это укладывается в текущий прогноз Банка России по средней ключевой ставке в этом году.

Мы полагаем, что инфляция к концу года поднимется до 7,5%. Свой вклад в увеличение потребительских цен внесут ослабление рубля (мы полагаем, что рубль останется около 80 за доллар до конца года), повышенный дефицит бюджета (наш прогноз — 4 трлн руб., выше плана) и сохранение давление на зарплаты со стороны дефицитного рынка труда.

Сегодняшнее решение Банка России, на наш взгляд, не окажет значимого влияния на курс рубля.

В то же время мы считаем вероятным небольшое постепенное повышение депозитных и кредитных ставок (в пределах 50 б.п.) в ближайшие месяцы на ожиданиях вероятного подъема ключевой ставки позднее в этом году. Также вероятно продолжение умеренного повышения доходностей на рынке ОФЗ, а вслед за ними и ставок по ипотеке.