Российская валюта в течение большей части завершившейся рабочей недели оставалась в "боковике" против основных торгуемых на Московской бирже валют – третью неделю подряд. Однако в пятницу их курсы резко провалились, обновив минимумы с начала апреля.

Так, доллар максимально падал до 79,02 рубля (минимум с 4 апреля), евро — до 86,9 рубля (минимум с 5 апреля), юань — до 11,39 рубля (минимум с 3 апреля).

Причиной провала курсов валют стала активная продажа экспортерами валютной выручки в последний день уплаты налогов апреля. На фоне упавшей в последние месяцы ликвидности рынка это вылилось в резкую реакцию курсов из-за рекордных для последнего времени объемов торгов на Московской бирже – более 320 миллиардов рублей суммарно по доллару и юаню расчетами "завтра". Решения и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке поддерживали позитивный для рубля фон.

Рынок нефти, как традиционный фактор курсообразования рубля, на неделе продолжил падение в рамках технической коррекции и наконец закрыл гэп, образовавшийся 3 апреля, упав до 77,5 доллара, но затем отскочил выше 80 долларов.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США, на неделе стабилизировался в диапазоне 101-102 пункта, пытаясь подняться к верхней его рамке.

В итоге на российском валютном рынке курс доллара за неделю упал на 1,45 рубля до 80,25 рубля, евро – на 1,07 рубля до 88,68 рубля, юаня — на 23 копейки до 11,59 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю упала до 6,4 тысячи против 7,1 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОСТАВАЛСЯ В БОКОВИКЕ

Рубль начал рабочую неделю попытками повышения против основных торгуемых валют, которые укладывались в боковую динамику, продолжавшуюся уже несколько дней. Лишь курсовые колебания форекса вносили малоразличимое разнообразие в курсовую динамику российского валютного рынка.

При этом игроки российского валютного рынка обратили внимание на заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что дисконт на российскую нефть сейчас составляет 26-27 долларов за баррель к эталону Brent при прописанной в законе планке в 34 доллара, поэтому налогооблагаемая база выше.

Также Новак заявил, что Россия не видит необходимости в углублении сокращения добычи ОПЕК+ из-за более медленного, чем ожидалось, роста спроса в Китае и снижения цен на нефть. Это в целом создавало позитивный настрой рублевым "быкам".

Впрочем, участники рынка в стабильности рубля пытались разглядеть действие продажи инвалюты экспортерами в рамках завершающегося налогового периода, который теперь заканчивается 28 числа каждого месяца.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в уверенном росте, видимо, как раз на таком проливе валюты в рамках давно ожидаемого налогового периода.

При этом поддержка пришла и от ЦБ РФ. Регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом он уточнил, что в условиях увеличения инфляционного давления на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность ее повышения, что традиционно является "бычьим" сигналом для рубля.

Позже глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции отметила, что экономическая активность и адаптация экономики к новым реалиям проходит более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. При этом она поддержала ожидаемое введения лимитов на покупку валюты иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.

Таким образом, выход курса доллара из почти трехнедельного боковика сопровождался пробитием нижней его рамки, даже произошло долгожданное тестирование психологического уровня поддержки 80 рублей. Это дает надежду на попытки рубля развить в мае успех и закрепить курс ниже указанного уровня.