С прошлой недели внешний фон немного ухудшился, что может помешать индексу МосБиржи быстро восстановиться после пятничной просадки. Сырьевые товары просели, нефтяные фьючерсы снизились на 1%. Forbes: США пережили череду унижений на Ближнем Востоке

Кроме того, акциям экспортеров может локально мешать начавшееся в пятницу укрепление рубля. Курс USD/RUB в моменте падал к 79. Шансы на дальнейшее снижение остаются повышенными.

Влияние решения ЦБ РФ сохранить ставку на уровне 7,5% в целом нейтрально для рубля и акций.

Норникель без дивидендов

Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г. На этом фоне акции в конце прошлой недели потеряли 5%. Давление на котировки локально может сохраниться, несмотря на то что в компании допускают выплату промежуточных дивидендов в 2023 г.

Хуже рынка сегодня могут выглядеть акции РУСАЛа и En+, для которых выплаты от ГМК многие годы выступали значимой частью их денежного потока.

Демпфер и нефтяники

В пятницу Минфин представил предложение снизить выплаты по топливному демпферу в 2 раза с июля, что может сократить выплаты нефтяникам из бюджета на 30 млрд руб. в месяц или на 360 млрд руб. в год. Демпфер выступает для них одним из значимых источников средств, компенсирующим недополученную прибыль на внутреннем рынке при наличии более выгодной экспортной альтернативы. Маржа НПЗ может сократиться, что лишь частично можно будет переложить в цену топлива.

Рынок США ждет решения ФРС

Американский рынок акций начал неделю нейтрально. Индекс S&P 500 остался около 4160 п. В его составе отчиталось уже чуть более половины компаний. Из них в 79% случаев чистая прибыль оказывалась выше консенсус-прогнозов.

На этой неделе в фокусе будет заседание ФРС. Его итоги опубликуют в среду вечером. Согласно данным Fed Watch Tool, вероятность повышения ставки на 25 б.п. до 5,00-5,25% оценивает в 97%. То есть никаких сюрпризов в базовом сценарии не ожидается.

JPMorgan и First Republic Bank

JPMorgan в понедельник объявил, что приобретает почти все депозиты и большую часть активов First Republic Bank, пострадавшего от кризиса в банковском секторе США. Глава JPMorgan Джейми Даймон заявил, что сделка должна положить конец проблемам в отрасли. Крах FRB был ожидаем, считает инвестор

Потолок близко

Глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что правительство США может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка государственного долга к 1 июня. Если он не будет повышен, то правительство будет вынуждено отказаться от исполнения ряда обязательств. Указанная дата оказалась ближе, чем предполагал консенсус на Уолл-Стрит. 9 мая Байден будет обсуждать этот вопрос с лидерами демократов и республиканцев из Конгресса.

Начали сокращать добычу

Страны ОПЕК+ со вчерашнего дня должны были начать снижать объемы производства. Добыча сокращается добровольно с мая на 1,16 млн б/с. Этот фактор еще не полностью сказался на мировом балансе спроса и предложения, так что будет оказывать поддержку котировкам Brent в следующие недели. Помимо РФ, которая уже снизила добычу на 500 тыс. б/с., среди крупных игроков Саудовская Аравия уменьшит производство на 500 тыс. б/с, Ирак — на 211 тыс., ОАЭ — на 144 тыс., Кувейт — на 128 тыс.