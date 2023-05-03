Мировые рынки ждут решения ФРС США по ставке
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии, в отсутствии торгов в Китае и Японии, ведущие площадки снижаются в пределах 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после потерь более 1% на торгах днем ранее, сегодня с утра консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, упавший на торгах вторника на 5%, сегодня стабилизировался в районе 75,2 доллара за баррель. Отметим, что сегодня основное внимание инвесторов будет уделено итогам заседания ФРС США и решению американского регулятора по ставке, которое может определить динамику мировых рынков в ближайшие недели. Рынки ожидают повышения ставки на 25 б.п. Подобный шаг в рамках ужесточения денежно-кредитной политике будет нейтрально воспринят рынками, а главным фактором станут комментарии, сопутствующие данному решению. В них участники торгов будут искать указания на дальнейшие действия регулятора в свете ДКП. Также из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияния на настроения на рынках, выделим публикацию данных по безработице в Еврозоне и отчет ADP о занятости и статистику по индексу деловой активности в сфере услуг США.
По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 2,1%, отступив до 2 581 пункта. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения давления на российские акции, чему способствует вчерашнее падение цен на нефть и ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам. Также может сказаться и технический фактор — уход индекса Мосбиржи ниже поддержки на уровне 2 600 может способствовать переходу инвесторов к фиксации прибыли по длинным позициям в российских акциях, накопленной в рамках волны роста последних месяцев. В сложившихся обстоятельствах в ходе сессии российский рынок может сделать еще один шаг к отметке 2 500 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют чуть более 0,3%, торгуясь в районе 79,9 и 88,1 рубля соответственно, китайский юань подтягивается на 0,2%, поднявшись до 11,52 рубля. В ходе сессии давление на национальную валюту может сохраниться. Прохождение апрельского пика налоговых выплат приведет к снижению поддержки рубля со стороны экспортеров. Плюс к этому, инвесторы обратят внимание на снижение цен на нефть, что окажет поддержку основным мировым валютам. В результате, в ходе сессии пара доллар/рубль может предпринять попытку выхода выше 80 рублей.
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