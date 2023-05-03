Май начался с активных распродаж на российском рынке акций. Индекс МосБиржи потерял около 2% и опустился ниже 2600 п. В его составе лишь акции двух компаний завершали день в плюсе: Сбер на фоне скорой дивидендной отсечки и Полюс из-за роста цен на золото.

В остальном снижение проходило широким фронтом. Почти 70 акций на рынке понесли потери более 5% за сессию. Причин слабой динамики сразу несколько:

— Снижение цен на нефть на 5%- Падение в целом многих базовых commodities- Укрепление рубля — негативно для экспортеров и сырьевиков- Общая негативная динамика на ключевых фондовых площадках Европы и СШАСегодня с утра признаков серьезного улучшения фона нет, так что рынку будет сложно быстро отыграть понесенные за последние пару сессий потери. Более того, с учетом предстоящего гэпа в тяжеловесных акциях Сбера в мае вполне возможен сценарий снижения индекс МосБиржи к 2450-2500 п.

Дисконт Urals снижается

Средняя цена на нефть Urals в апреле составила $58,6 за баррель. По отношению к марту она выросла на 22%. Дисконт к сорту Brent продолжил сокращаться и в апреле достиг $26,3 с барреля против $31,3 в марте и $33,7 в феврале. Это минимальный уровень с момента введения потолка цен на российскую нефть в декабре 2022 г. Позитивно для российских нефтяников и бюджета.

Дивидендные новости

• Совет директоров СОЛЛЕРСа рекомендовал дивиденды 45,39 руб. или около 11%. Новость исключительно позитивная, ведь это будут первые выплаты за 9 лет.

• Совет директоров ТГК-14 рекомендовал дивиденды. Доходность 9,6%. Акции выросли почти на 8%

Отчет М.Видео

Компания опубликовала крайне слабые результаты за 2022 г. Общие продажи (GMV) упали на 14,3%. Отношение Чистый долг/EBITDA на повышенном уровне 4,2х. Количество магазинов за год сократилось. Дивидендные перспективы в этой туманны. Риски отставания акций бумаг от сектора повышенные.

События сегодня

• Московская биржа в среду отчитается об оборотах за апрель.

• Минфин РФ проведет аукционы ОФЗ. После длительной паузы инвесторам снова будут предложены флоатеры, купон которых привязан к рыночной ставке RUONIA. В частности, планируется разместить новые ОФЗ 29024. Ранее в конце 2022 г. активное предложение флоатеров позволило Минфину быстро привлечь рекордные объемы. Также участникам рынка завтра будут предложены классические ОФЗ с постоянным купоном серии 26240 и погашение в 2036 г.