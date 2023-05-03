Во вторник, 2 мая, рубль закрылся в положительной зоне, несмотря на сильное падение цен на нефть. Участники внутреннего валютного рынка сохраняли позитивный настрой в течение дня. Пара доллар/рубль снизилась на 0,79% до 79,62 рубля, евро/рубль — на 1,02% до 87,77 рубля, юань/рубль — на 0,78% до 11,46 рубля.



Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Положительная динамика для рубля сохранялась до закрытия вечерней сессии, проигнорировав обвал нефтяных котировок. Цена на марку Brent упала на 5,24% до 75,2 доллара за баррель в результате распродаж нефтяных фьючерсов, вызванных ожиданием повышения ставки ФРС США и опубликованной слабой статистикой. Объем промышленных заказов в марте в месячном выражении поднялся на 0,9% против прогноза в 1,1%.



Несмотря на снижение цен на нефть, покупатели валюты не были остановлены, возможно, все ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США и пресс-конференции ее председателя, Джерома Пауэлла. По данным CME Group, вероятность повышения ставки до 5,25% оценивается в 86,7%. События в США оказывают слабое влияние на внутренний валютный рынок, тем не менее общий фон все равно нужно отслеживать.



Поскольку уровень 77,75 доллара пройден, на горизонте появился уровень 70 долларов за баррель. Когда цена на нефть повышалась, то с притоком в страну иностранной валюты улучшился платежных баланс. Сейчас нефть опять дешевеет. Низкие цены опять ударят по балансу и увеличат дефицит бюджета. Во вторник рубль укрепился к иностранным, сегодня с утренней сессии активно ослабляется. На среду торговый диапазон для доллара 79,00-81,00 рубль.



Индекс Мосбиржи упал на 2,07%, до 2580,81 п., индекс РТС — на 1,34%, до 1019,67 п. Негативное влияние на настроения участников рынка оказали обвал цен на нефть и укрепление рубля. Во время падения было пройдено два важных уровня 2615 п. и 2595 п., что указывает на начало коррекционного движения. Ближайшая цель для продавцов 2500 п. Следим за динамикой цен на нефть, поскольку нефтяной рынок очень чувствителен к динамике доллара и заседанию ФРС США.