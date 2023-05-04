МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В среду, 3 мая, рубль четвертый день подряд закрывается в плюсе против иностранных валют. Наибольшего успеха он добился против доллара США, который дешевел до оглашения решения ФРС США по ставкам и после выступления Дж. Пауэлла. Пара доллар/рубль снизилась на 0, 52%, до 79, 20 руб., евро/рубль — на 0, 06%, до 87, 20 руб., юань/рубль — на 0, 37%, до 11, 45 руб. Стоимость золота приближается к историческому максимуму

Утренняя сессия на Мосбирже открылась ростом по рублевым парам, но с открытия основной сессии рубль перехватил инициативу и перешел в наступление по всем фронтам, воспользовавшись слабостью доллара. По итогам дня нефть марки Brent подешевела на 4,39%, до $71, 90 за баррель, марки Urals — до $48 за баррель. За шестнадцать дней нефть подешевела на 18, 5%, а рубль укрепился к доллару на 4,44%. Причем укрепился он на объеме, который увеличился с 28 апреля до 1,37 млрд долларов (среднее значение за последние 5 торговых дней) с 1,08 млрд долларов. Такое ощущение, что кто-то специально продает инвалюту, чтобы укрепить рубля или проходят скрытые продажи, которые обнаруживаются при недостаточном спросе на валюту. Я не связываю его укрепление с какими-либо фундаментальными факторами. У рубля сейчас только одна поддержка — общее ослабление доллара США на валютном рынке. Нефтяной фактор участниками рынка был проигнорирован.

В среду внимание инвесторов было приковано к заседанию ФРС США и выступлению главы Федрезерва Дж. Пауэлла. ФРС США ожидаемо повысила ключевую ставку до 5-5, 25% и дала рынку сигнал, что готова сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Решение было принято единогласно. Это было десятое подряд повышение ставок с марта 2022 года. По данным CME Group, на 14 июня рынок ожидает сохранения ставки на уровне 5, 25% с вероятностью 92, 6%. Доллар оказался под давлением, рисковые активы продолжили дорожать.

В четверг, 4 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется на уровне $72, 74 (+1, 16%). Минимум зафиксирован на отметке $71,31. Трейдеры распродавали фьючерсные контракты, опасаясь рецессии из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, что даже проигнорировали данные о сокращении запасов и ослабления доллара США. Аналитики ждут повышения базовой ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США за неделю снизились на 1,28 млн баррелей (прогноз был —1,1 млн баррелей), до 459,633 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,74 млн баррелей (прогноз был —1,58 млн баррелей), до 222,878 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,19 млн баррелей (прогноз был —1,08 млн баррелей), до 110,323 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до уровня 12,3 млн б/с.

ФРС США дала сигнал рынкам к остановке повышения ставок. Ключевая поддержка по нефти находится на уровне $70 за баррель. Ее необязательно тестировать. Если покупателям удастся закрепиться выше $75,50, то буду рассматривать восстановление цены.

Утренняя сессия открылась ростом по рублевым парам. Рубль несколько дней игнорировал падение нефтяных котировок. Пришло время устранить дисбаланс между спросом и предложением. Учитывая стоимость нефти марки Urals и огромный дефицит бюджета, то сбалансированный курс по рублю в районе 80 рублей. Не удивлюсь, если после длинных праздников курс доллара восстановится до 83 рублей.

Индекс Мосбиржи упал на 1,86%, до 2532,42 п., индекс РТС — на 1,10%, до 1008,49 п. В среду продолжилась активная распродажа на фоне обвала цен на нефть и укрепления рубля. На рынке развивается нисходящая коррекции в сторону поддержки, расположенной на 2415 п. Ослабление рубля в конце недели может остановить распродажу акций. Промежуточной поддержкой выступит уровень 2500 п.