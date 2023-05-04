Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии, ведущие площадки прибавляют в пределах 0,6%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, теряющий 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения, продемонстрированного днем ранее и прошедшего на фоне подъема ставки американским регулятором на 25 б.п., сегодня утром подтягиваются на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после нескольких дней уверенного снижения, перешел к восстановлению, прибавляя 1% и торгуясь в районе 73 долларов за баррель. Отметим, что вчерашнее решение ФРС США по ставке оказалось в рамках ожиданий. При этом в комментарии, сопутствующие решению, указывается на возможность паузы в цикле подъема ставок и сохранения ее текущего значения в ближайшие месяцы, что может быть позитивно воспринято рынками в среднесрочной перспективе и, соответственно, будет способствовать спросу на рисковые активы. При этом сегодня инвесторы будут ждать решения ЕЦБ по ставке, который также может ее поднять на 25 б.п. Также из макроэкономических событий, способных повлиять на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран и статистики по заявкам на пособие по безработице в США.

По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 1,9%, отступив до 2 532 пунктов. Ухудшение ситуации в ценах на нефть и фиксация прибыли по длинным позициям в российских акциях вчера продолжили оказывать давление на наш рынок. При этом сегодня не исключаем попыток перехода рынка к восстановлению, чему способствует улучшение внешнего фона, что позволит отыграть часть потерь. Однако на горизонте ближайших недель сохраняются риски продолжения коррекционного снижения и отступления индекса Мосбиржи ниже 2 500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар и юань подтягиваются на 0,1%, торгуясь в районе 79,3 и 11,47 рубля соответственно, евро прибавляет 0,3%, поднявшись до 87,9 рубля. Отметим, что в последние дни инвесторы игнорировали снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и существенное ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, что позволило рублю отыграть большую часть потерь, понесенных в начале апреля. Однако в дальнейшем участники торгов могут учесть снижение цен на нефть с 80 до 73 долларов за баррель по нефти марки Brent, что окажет давление на национальную валюту и может привести к очередной волне ее ослабления. В сложившейся ситуации сохраняются риски возвращения пары доллар/рубль в диапазон 80 — 82,5 рубля.