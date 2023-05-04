Текущая неделя может стать худшей для индекса МосБиржи за полгода. В среду он потерял еще 2,4%. В минусе закрылись все бумаги индекс кроме Ростелекома. Обороты торгов на этом снижении вновь были высокими — 71 млрд руб.

Причины снижения прежние: провал нефти и сырья, укрепление рубля, а также снижение ключевых мировых фондовых площадок. Кроме того, сказывается накопленная перекупленность рынка и отсутствие значимых коррекций с середины февраля.

По индексу МосБиржи целью снижения может выступить район 2450-2500 п., чему среди прочего может поспособствовать предстоящий гэп в тяжеловесных акциях Сбера, который отнимет у индекса примерно 1,5%.

Рубль не реагирует на снижение нефти

Курс USD/RUB в среду в моменте снижался к 79. При этом за последние 3 сессии нефть Brent упала на 10%. Такое расхождение негативно для акций российских нефтяников. Оно во многом является следствием того, что в моменте может наблюдаться перенос повышенной экспортной выручки прошлых периодов. Она поступает на валютный рынок с лагом, о чем ранее говорили в ЦБ и Минфине.

Любой более-менее значимый отскок нефти в ближайшей перспективе может привести к продолжению снижения курса USD/RUB.

Аукционы Минфина

Ведомство вернулось к размещению флоатеров. В среду по выпуску 29024 удалось привлечь 75 млрд руб. при спросе в 260 млрд. Еще 23 млрд руб. получено по классической ОФЗ 26240. Такие суммы вполне комфортны для выполнения плановых показателей Минфина на этот год.

АФК Система будет платить дивиденды за 2022

Об этом сообщил главный акционер компании Владимир Евтушенков. Влияние на акции нейтральное. Подробностей он не раскрыл. Система никогда не была дивидендной фишкой. Высоких выплат не ожидается, учитывая большой долг на корпоративном центре и ориентацию на инвестиции. Согласно действующей дивполитике, по итогам 2022 г. выплаты должны были бы быть 0,52 руб. или всего 3% по текущим ценам.

Итоги заседания ФРС

Регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку на 25 б.п. до диапазона 5,00-5,25%. При этом есть все признаки того, что цикл повышения может быть временно завершен. Четкий сигнал о дальнейшем ужесточении ДКП из релиза исчез, что указывает на паузу и желание ФРС оценить влияние уже предпринятых мер на экономику США.

При этом Джером Пауэлл отметил, что в 2023 г. Центробанк не планирует возвращаться к снижению ставки, так как высокая инфляция все еще на повестке.

Реакция рынка

На фоне решения ФРС и пресс-конференции Пауэлла на рынке акций США была очень волатильная и нервная торговая сессия. По ее итогам индекс S&P 500 упал на 0,8%. В аутсайдерах второй день подряд финансовый и энергетический сектора. Первый — из-за банковского кризиса и риска его дальнейшего распространения, второй — из-за снижения цен на энергоносители.