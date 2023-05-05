В четверг, 4 мая, рубль усилил свои позиции перед очередными длинными выходными. Пять дней подряд он укрепляется против иностранных валют, игнорируя низкие цены на нефть. Торговые объемы выросли в парах USD/RUB и CNY/RUB и активность продавцов могли вызвать три фактора: снижение ВВП РФ за январь-март 2023 года может оказаться ниже ожиданий, общее ослабление доллара и решение Минфина РФ в мае сократить продажи валюты в два раза. Пара доллар/рубль снизился на 1,46%, до 78,05 руб., евро/рубль — на 1,76%, до 86,18 руб., юань/рубль — на 1.62%, до 11,26 руб.

По оценке Минэкономразвития снижение ВВП РФ в марте 2023 года составило 1,1% в годовом сравнении после спада на 2,9% в феврале и на 2,7% в январе. Поддержку восстановлению экономики в марте оказал рост промышленного производства на 1,2% м/м, в годовом выражении на 1,2% г/г после —1,7% г/г в феврале. Росстат опубликует предварительные данные 17 мая. Прогноз за первый квартал составляет 2,2%. Скорее всего, он окажется ниже 2%.

Минфин РФ сообщил, что ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае на сумму —8,1 млрд руб. В итоге отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2023 года составило —32,4 млрд руб. Соответственно, с 10 мая по 6 июня планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 40,4 млрд рублей. Ежедневный объем продажи составит эквивалент 2 млрд рублей. Это небольшая сумма, чтобы оказать влияние на рынок.

В пятницу, 5 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит 73,12 (+0,87%) доллара за баррель. Торги на валютном рынке открылись небольшим ростом по рублевым парам. За пять торговых дней курс доллара снизился на 5,34%, до 77,61 рубля На момент написания обзора пара доллар/рубль торгуется на уровне 78,13 рубля. Для меня активность продавцов остается загадкой, а новость о сокращении продаж валюты в мае наоборот должна была ослабить рубль при текущих ценах на Urals (48 долларов). Не думаю, что рубль так агрессивно выкупают из-за падения доллара. Есть какие-то скрытые факторы продажи инвалюты, которые маскируются под текущие события (решение ЦБР, ВВП, бюджетное правило).

В паре доллар/рубль поддержка находится на уровне 77,20 рубля Падение пары доллар/рубль ниже 77 рублей сломает восходящий тренд, который еще актуальный. Пока цена торгуется выше 77 рублей, я придерживаюсь ослабления рубля. Наблюдаем за поведением цены и следим за активностью продавцов.

Что касается нефтяного рынка, то при росте котировок выше 75,75 долларов за баррель начнет формироваться разворотная модель «двойное основание» на дневном тайм-фрейме. По оценкам BitRiver, она получит подтверждение только после пробоя уровня 85 долларов. Тем не менее, хороший отскок по нефти поддержит рубль и тогда рубль постепенно начнет набирать вес.

Индекс Мосбиржи упал на 0,31%, до 2524,51 п., тогда как индекс РТС вырос на 1,01%, до 1018,72 п. Крепкий рубль и подешевевшая нефть оказали давление на рублевый индекс Мосбиржи. Нисходящую коррекцию по индексу ожидаю к июню вблизи уровня 2400 пунктов.