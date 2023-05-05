Индекс МосБиржи в четверг сумел приостановить фазу активного майского снижения. Ближе к концу сессии возобновились покупки и рынок закрывался уже в плюсе. Объемы торгов при этом снизились относительно предыдущих дней (до 41 млрд рублей).

В лидерах акции Полюса и Полиметалла на фоне приближения цены золота к историческим максимумам. Эта тенденция может быть продолжена, учитывая рост спроса на защитное золото в условиях распространяющегося банковского кризиса в США и признаков завершения цикла повышения ставок.

Из отраслевых индексов ожидаемо хуже остальных выглядит нефтегазовый сектор. Крепкий рубль и снизившиеся цены на нефть и газ давят на котировки.

Снижение объемов валютных интервенций

Минфин представил оценку нефтегазовых доходов бюджета (НГД) и обозначил объем продажи юаней по бюджетному правилу. В период с 10 мая по 6 июня планируется продать юаней на 40,4 млрд руб. или по 2 млрд руб. в день. В апреле было 3,7 млрд руб, то есть поддержка рубля сократится.

Недельная инфляция ускорилась

С 25 апреля по 2 мая индекс потребительских цен в стране вырос на 0,19% против 0,10% на прошлой неделе. Это умеренно негативный фактор, но он еще требует подтверждения, ведь недельные цифры традиционно очень волатильные. Рынок рублевых облигаций пока на статистику не отреагировал и не закладывается на повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Что касается инфляции в годовом выражении, то она замедлилась до 2,5%. Но столь низкие цифры не имеют большого значения, учитывая влияние эффекта базы прошлого года.

Дивиденды

• Россети Центр. Рекомендованы дивиденды за 2022 год, дивдоходность 3,3%. Рекомендация совпала с ожиданиями. Ранее уже были выплачены дивиденды за 9 мес. 2022 г. с доходностью 10,9%

• Россети Центр и Приволжье. Рекомендованы дивиденды за 2022 г., дивдоходность 0,9%. Рекомендация ниже прогнозов, что спровоцировало падение акций на 6%. Ранее уже были выплачены дивиденды за 9 мес. 2022 г. с доходностью 12,5%.

• Сегодня последний день для покупки под дивиденды акций Банка Санкт-Петербург. Дивдоходность рекордная: 12,4%.

• Также сегодня закрывается реестр по ЦМТ с доходностью 5,1% по АО и 6,4% по АП.

Отчеты

Сегодня ожидается публикация финансовых результатов Группы Позитив по МСФО за I квартал 2023 г. Также отчет по РСБУ за I квартал опубликует Россети Ленэнерго.

Снова снижение в США

Американский рынок акций снижается четвертую сессию подряд. Индекс S&P 500 снизился на 0,7%. Беспокойство большинства инвесторов по-прежнему связано с банковским кризисом. В четверг акции средних и мелких региональных банков оставались под сильнейшим давлением и пока непонятно, когда эта тенденция прекратиться. Выросшие ставки создают значительное давление на маржинальность банков, которые столкнулись с оттоком депозитов.

Отчет Apple

Чистая прибыль и выручка компании превзошли ожидания аналитиков. Акции на постмаркете выросли на 2,5%. Превзойти прогнозы удалось за счет более высоких продаж iPhone, чем ожидалось. Менеджмент представил нейтральные прогнозы на ближайший квартал. Как и ожидалось, совет директоров Apple санкционировал выкуп акций и выплату дивидендов на общую сумму 90 миллиардов долларов.