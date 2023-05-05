Волна распродаж приостановилась
Индекс МосБиржи в четверг сумел приостановить фазу активного майского снижения. Ближе к концу сессии возобновились покупки и рынок закрывался уже в плюсе. Объемы торгов при этом снизились относительно предыдущих дней (до 41 млрд рублей).
В лидерах акции Полюса и Полиметалла на фоне приближения цены золота к историческим максимумам. Эта тенденция может быть продолжена, учитывая рост спроса на защитное золото в условиях распространяющегося банковского кризиса в США и признаков завершения цикла повышения ставок.
Из отраслевых индексов ожидаемо хуже остальных выглядит нефтегазовый сектор. Крепкий рубль и снизившиеся цены на нефть и газ давят на котировки.
Снижение объемов валютных интервенций
Минфин представил оценку нефтегазовых доходов бюджета (НГД) и обозначил объем продажи юаней по бюджетному правилу. В период с 10 мая по 6 июня планируется продать юаней на 40,4 млрд руб. или по 2 млрд руб. в день. В апреле было 3,7 млрд руб, то есть поддержка рубля сократится.
Недельная инфляция ускорилась
С 25 апреля по 2 мая индекс потребительских цен в стране вырос на 0,19% против 0,10% на прошлой неделе. Это умеренно негативный фактор, но он еще требует подтверждения, ведь недельные цифры традиционно очень волатильные. Рынок рублевых облигаций пока на статистику не отреагировал и не закладывается на повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Что касается инфляции в годовом выражении, то она замедлилась до 2,5%. Но столь низкие цифры не имеют большого значения, учитывая влияние эффекта базы прошлого года.
Дивиденды
• Россети Центр. Рекомендованы дивиденды за 2022 год, дивдоходность 3,3%. Рекомендация совпала с ожиданиями. Ранее уже были выплачены дивиденды за 9 мес. 2022 г. с доходностью 10,9%
• Россети Центр и Приволжье. Рекомендованы дивиденды за 2022 г., дивдоходность 0,9%. Рекомендация ниже прогнозов, что спровоцировало падение акций на 6%. Ранее уже были выплачены дивиденды за 9 мес. 2022 г. с доходностью 12,5%.
• Сегодня последний день для покупки под дивиденды акций Банка Санкт-Петербург. Дивдоходность рекордная: 12,4%.
• Также сегодня закрывается реестр по ЦМТ с доходностью 5,1% по АО и 6,4% по АП.
Отчеты
Сегодня ожидается публикация финансовых результатов Группы Позитив по МСФО за I квартал 2023 г. Также отчет по РСБУ за I квартал опубликует Россети Ленэнерго.
Снова снижение в США
Американский рынок акций снижается четвертую сессию подряд. Индекс S&P 500 снизился на 0,7%. Беспокойство большинства инвесторов по-прежнему связано с банковским кризисом. В четверг акции средних и мелких региональных банков оставались под сильнейшим давлением и пока непонятно, когда эта тенденция прекратиться. Выросшие ставки создают значительное давление на маржинальность банков, которые столкнулись с оттоком депозитов.
Отчет Apple
Чистая прибыль и выручка компании превзошли ожидания аналитиков. Акции на постмаркете выросли на 2,5%. Превзойти прогнозы удалось за счет более высоких продаж iPhone, чем ожидалось. Менеджмент представил нейтральные прогнозы на ближайший квартал. Как и ожидалось, совет директоров Apple санкционировал выкуп акций и выплату дивидендов на общую сумму 90 миллиардов долларов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20230505/840537529.html