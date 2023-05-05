Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии, в отсутствии торгов в Японии, ведущие площадки теряют до 0,7%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в четверг, предпринимают попытку восстановления, прибавляя в пределах 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent после неудачной попытки перехода к коррекционному росту в четверг, сегодня вновь утром подтягивается на 0,9%, пытаясь закрепиться выше 73 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию статистики по розничным продажам в Еврозоне, а также блока данных по рынку труда США — по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях.

По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, закончив сессию в районе 2 526 пунктов. При этом в ходе торгов российский рынок пытался перейти к восстановлению, однако не смог закрепиться в «плюсе». Сегодня на открытии торгов возможна новая попытка отыгрыша части потерь, понесенных в последние сессии. Восстановление цен на нефть и фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям в российских акциях в преддверии длинных выходных могут привести к подъему индекса Мосбиржи в район 2 540 — 2 560 пунктов. При этом на горизонте ближайших недель сохраняются риски продолжения негативной динамики нашего рынка и ухода индекса Мосбиржи ниже 2 500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар и юань отступают на 0,3%, снизившись до 77,8 и 11,24 рубля соответственно, евро теряет 0,2%, торгуясь в районе 86 рублей. Пока рублю удается игнорировать ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, однако сегодня ближе к концу торгов возможна активизация покупок в основных мировых валютах, чему будет способствовать закрытие коротких позиций в преддверии длинных выходных, что приведет к их некоторому восстановлению. При этом в среднесрочной перспективе сохраняются риски перехода национальной валюты к ослаблению и возвращения пары доллар/рубль в диапазон 80 — 82,5 рубля.