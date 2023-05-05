Курс рубля с конца апреля стал постепенно укрепляться. По итогам вчерашних торгов на Мосбирже курс составил 78,05 рубля за доллар. До какого диапазона рубль продолжит укрепление и какие факторы этому могут способствовать?

Мы полагаем, что укрепление рубля в ближайшие недели может продолжится до диапазона 75-77 за доллар и считаем, что основной причиной укрепления рубля с конца апреля и в начале мая является продажа валютной выручки экспортерами при снижении спроса на валюту для импорта из-за длинных майских праздников.

В конце апреля экспортеры активно продавали валюту в рамках налогового периода. В начале мая активная продажа валюты экспортерами, вероятно, продолжилась. На рынке продают именно доллары, судя по повышенным объемам в паре доллар-рубль (и обычным объемам в евро и юане). Предполагаем, что это поступила валюта от экспорта в Индию, вероятно, от продажи энергоносителей.

Также в пользу рубля остаются валютные интервенции в рамках бюджетного правила. Минфин до 5 мая ежедневно продаёт юани в объеме 3,7 млрд руб., а с 10 мая — по 2 млрд руб. для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета.

После завершения майских праздников мы ожидаем возвращения спроса на импорт и умеренного ослабления курса рубля обратно к 80 за доллар.

В апреле сезонность текущего счета платежного баланса РФ была ещё на стороне рубля, однако уже с мая сезонность будет уже против рубля из-за возрастания спроса на валюту, в том числе для зарубежного туризма на майские праздники и летние отпуска.

На курс рубля продолжают давить падение нефтяных цен из-за вероятной глобальной рецессии, восстановление импорта при сокращении экспорта, риски возможного весеннего геополитического обострения, риски усиления санкционного давления и риски дальнейшего расширения бюджетного дефицита из-за сокращения нефтегазовых доходов.

Мы видим значимые риски дальнейшего замедления мировой экономики в условиях самого быстрого за 40 лет цикла ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Поэтому возможно дальнейшее сокращение глобального спроса на нефть и снижение нефтяных цен Brent к $70 за баррель и ниже.

В результате возможно дальнейшее снижение притока валюты в страну от экспорта при увеличении импорта на фоне восстановления российской экономики. Кроме этого, сохраняются геополитические и бюджетные риски.

В свои прогнозы на этот год мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне 80, к евро — 89, к юаню — 11,6. Мы ожидаем ослабления курса рубля к доллару к концу года до 83, к евро — до 92, к юаню — до 12,0